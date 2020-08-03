Johnson & Johnson продаст правительству США вакцину от COVID-19 по цене $10 за дозу

Компания Johnson & Johnson (J&J) подписала соглашение с правительством США, согласно которому она поставит 100 млн доз вакцины Ad26.COV2.S от COVID-19 на общую сумму $1 млрд. Таким образом, одна доза вакцины J&J будет стоить $10.

Компания Moderna заявила недавно о цене от $32 до $37 за дозу своей вакцины, BioNTech и Pfizer говорят о $19,5, а AstraZeneca и Оксфордский университет – о $4 за дозу.

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Для выработки иммунитета у человека потребуется вводить две дозы вакцины.

Власти США уже заключили подобные соглашения с другими фармкомпаниями. Так, в мае они договорилась о покупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета за $1,2 млрд, в июле – 100 млн доз вакцины у Sanofi и GlaxoSmithKline за $2,1 млрд. Правительство США также инвестировало $456 млн в разработку вакцины J&J и $950 млн – Moderna.

Компаниям трудно прогнозировать стоимость вакцины, поскольку она находится в стадии разработки, и еще никто из них не получил одобрение от регуляторов.

Ни одна из вакцин от COVID-19 пока не готова к использованию. Около 20 компаний сейчас ведут клинические испытания таких вакцин.

J&J, которая начала разработку вакцины в январе, с июля проводит ее клинические испытания. Ее руководство неоднократно заявляло, что они не хотят зарабатывать на продаже вакцины.

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