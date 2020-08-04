Объем приватных переводов по официальным и неформальным каналам (инфографика)

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По предварительным оценкам Национального банка Украины, в январе-июне 2020 года объем приватных переводов по официальным и неформальным каналам составил:
Об этом сообщает НБУ.
1 187 млн долл. США в эквиваленте или более пятой части от всех поступлений – именно столько отправлено в Украину таким способом. Это на 8% больше, чем в первом полугодии 2019 года.
Средняя сумма одного перевода в Украину тоже немного выросла – с 355 до 374 долл. США (на 5,4%);
212 млн долл. США в эквиваленте отправлено за границу через системы перевода средств. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объемы выросли на 26,2%. Этот популярный способ обеспечил более четырех пятых от всех приватных переводов из Украины. На 29,1% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: 462 долл. США по сравнению с 358 долл. США в первом полугодии прошлого года.
Самые популярные “коридоры” переводов:
Увеличился и объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств. 117 938 млн грн или 4 551 млн долл. США в эквиваленте – это на треть больше (на 31,3%), чем в первом полугодии прошлом года.
Более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем:
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