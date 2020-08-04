Объем приватных переводов по официальным и неформальным каналам (инфографика)

По предварительным оценкам Национального банка Украины, в январе-июне 2020 года объем приватных переводов по официальным и неформальным каналам составил:

в Украину из-за границы – 5 365 млн долл. США в эквиваленте;

из Украины за границу – 246 млн долл. США в эквиваленте.

Об этом сообщает НБУ.

1 187 млн ​​долл. США в эквиваленте или более пятой части от всех поступлений – именно столько отправлено в Украину таким способом. Это на 8% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Средняя сумма одного перевода в Украину тоже немного выросла – с 355 до 374 долл. США (на 5,4%);

212 млн долл. США в эквиваленте отправлено за границу через системы перевода средств. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объемы выросли на 26,2%. Этот популярный способ обеспечил более четырех пятых от всех приватных переводов из Украины. На 29,1% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: 462 долл. США по сравнению с 358 долл. США в первом полугодии прошлого года.

Самые популярные “коридоры” переводов:

в Украину больше всего средств поступило из США , Италии, Израиля, РФ, Германии;

из Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию, Польшу.

Увеличился и объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств. 117 938 млн грн или 4 551 млн долл. США в эквиваленте – это на треть больше (на 31,3%), чем в первом полугодии прошлом года.

Более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем:

NovaPay (платежная организация ООО «ПОСТ ФИНАНС ”) – 45,12% переводов в пределах Украины;

«ПОСТ ”) – 45,12% переводов в пределах Украины; Почтовый перевод (платежная организация ОАО «Укрпочта») – 21,42% переводов в пределах Украины;

«Укрпочта») – 21,42% переводов в пределах Украины; Финансовый мир (платежная организация ООО «Украинская платежная система») – 11,89% переводов в пределах Украины.

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