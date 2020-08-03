Украина существенно нарастила объемы экспорта гороха

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Экспортный потенциал украинского рынка гороха в 2020/21 МГ прогнозируется на уровне 450 тыс. тонн, что на 7% выше показателя предыдущего сезона. Об этом сообщают аналитики АПК-Информ, пишет agronews.ua.
“При этом нужно отметить, что экспортные поставки являются одним из ключевых драйверов рынка. Так, рост экспортных цен на горох в завершившемся сезоне стал одним из факторов увеличения посевных площадей под культурой», – говорится в сообщении.
Учитывая возможные погодные и торговые риски, оценки как производства, так и экспортного потенциала могут быть неоднократно пересмотрены.
Урожай зернобобовых в начавшемся сезоне-2020/21 прогнозируется аналитиками на уровне 628 тыс. тонн. Данный показатель на 10% превышает объем производства в предыдущем МР, но, тем не менее, на 15% меньше среднего показателя за предыдущие 4 сезона.
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