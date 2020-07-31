Выбираете квартиру, нужна идея для дизайна: 10 телеграм-каналов, которые помогут

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Чтобы выбрать и купить квартиру в новостройке, понадобится довольно много времени. А потом еще нужно сделать ремонт и обустроить все, чтобы было уютно.
Finance.ua подобрал для вас телеграм-каналы, которые смогут помочь найти жилье, разобраться в юридических и строительных нюансах и даже подыскать идеи для ремонта/дизайна.
Для подбора жилья:
@minfin_realty — канал известного сайта «Минфин» для инвесторов, которые вкладывают средства в новостройки, и тех, кто покупает квартиру для себя. Тут рассказывают о новостях, акциях и скидках в сфере недвижимости, а также о рисках и прибыли, качестве недвижимости и ее недостатках.
@blog_gdevkievezhithorosho — канал-блог Ирины Романовой о новостройках Киева и пригорода: обзоры жилых комплексов и строительных норм, новости рынка первичного жилья, акционные предложения и прочее.
@lawandproductivity — канал одесского адвоката Ткаченко Дмитрия. Собственно, канал не только о недвижимости, а о новых законах и нюансах. Много пишет о законодательных изменениях, касающихся застройки.
@robert_kvartira — канал блогера Роберта Круговых, где он публикует свои обзоры новостроек Киева и области, комментирует новости о недвижимости и тому подобное.
@intergal_bud — официальный канал застройщика Интергал-Буд. Здесь найдете новости, информацию о новых проектах, предложения для покупателей, полезные советы, акции и тому подобное.
Если ремонт или ищете идею для дизайна:
@pragmatikamedia — не очень раскрученный, но интересный канал про архитектуру, урбанистику, дизайн в культурном контексте.
@ticodim — канал студии дизайна интерьера TICO DIM, здесь много информации об особенностях дизайна квартиры, советы по обустройству и много красивых примеров дизайна.
@komoradesint – канал о дизайнерских идеях для вашего дома. Хорошие фото, немного текста и разнообразные элементы декора.
@sam_sebe_designer — еще один канал о больших и маленьких идеях, как сделать свое жилье максимально комфортным и красивым.
@budmaster_info — канал с практическими советами для ремонта, строительства и дизайна: зонирование пространства, советы по выбору материалов, тренды и антитренды в оформлении интерьеров.
Читайте и находите нужную информацию там, где удобно.
Finance.ua тоже имеет свой канал в телеграме @finance_ukr. Если вы еще не с нами — присоединяйтесь. Там разбираем, как не тратить зря деньги, что скрывается за громкими заявлениями чиновников и пишем о новых законах и изменениях.
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