Кличко анонсировал открытие проспекта, который не ремонтировали 30 лет

В конце этой недели завершат капремонт дороги на проспекте Любомира Гузара в Киеве. Магистраль не ремонтировали до этого 30 лет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Столичные дорожники вышли на финальную стадию капитального ремонта проспекта Любомира Гузара. Прошлой ночью там начали “чистовое” асфальтирование. И уже в конце этой недели полностью обновленная дорога на проспекте будет открыта, сказал мэр.

Интенсивность движения на этой магистрали довольно высокая, поэтому асфальтирование там будут проводить только ночью.

Кличко добавляет, что на проспекте Любомира Гузара, как и на большинстве дорог, которые сегодня ремонтируют в городе, используют высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это прочное покрытие, которое выдерживает большие нагрузки. По словам специалистов, новая дорога прослужит минимум 10 лет.

“Параллельно на проспекте ведутся работы по обустройству пешеходных тротуаров и велодорожек. Также установим новое LED-освещение. Хочу отметить, что последний раз эту магистраль ремонтировали 30 лет назад”, – сказал Кличко.

Справка Finance.ua:

Ранее Кличко рассказал, когда исчезнут пробки на столичных мостах: до 10 августа в столице планируют полностью восстановить движение по развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда.

Кличко сообщал, что начали работы на еще одной важной транспортной артерии – на Южном мосту. Там обновляют дорожное покрытие и приведут в порядок тротуары. Эти работы будут вестись преимущественно в ночное время. Завершить их планируют до 30 августа.

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