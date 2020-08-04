LG Chem начнёт выпуск новейших литиевых аккумуляторов в 2021 году и первым их получит электрический Hummer

Компании GM и LG Chem готовят маленькую революцию в сфере производства литийсодержащих аккумуляторов.

Партнёры намерены начать производство и использование тяговых аккумуляторов с радикально сниженным количеством кобальта. Это так называемые NCMA-батареи на основе катодов из никеля, кобальта, марганца и алюминия. Производство таких батарей должно было начаться в 2022 году, но стартует на год раньше.

Как сообщают южнокорейские источники, компания LG Chem решила ускорить выпуск NCMA-аккумуляторов. Такие аккумуляторы в составе электродов имеют на 70 % меньше кобальта и на 90 % больше никеля. Также в состав электродов добавлен алюминий. Компания LG Chem самостоятельно выпускает такой материал, хотя также может воспользоваться предложением компании POSCO Chemical, которая разработала материал с похожими характеристиками.

Аккумуляторы NCMA по сравнению с современными NCM батареями (никель, кобальт, марганец) обещают оказаться стабильнее по параметрам, быть дешевле и обеспечивать увеличенный пробег – до 640 км. Эти батареи будут продвигаться под брендом Ultium под контролем совместного предприятия GM и LG Chem компании Ultium Cells LLC. Сначала производство аккумуляторов стартует на заводах LG Chem в Корее, а затем начнётся в США на строящемся сейчас заводе в Мичигане.

Завершение разработки и запуск аккумуляторов NCMA в производство планировалось в 2022 году. Представители LG Chem подтвердили, что выпуск аккумуляторов перенесён с 2022 года на 2021 год. Тем самым, первыми новые аккумуляторы смогут получить электрические автомобили GM Hummer, выпуск которых запланирован на второе полугодие 2021 года.



Фото: Motor1.com