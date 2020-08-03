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SpaceX успешно испытала прототип марсианского корабля Spaceship (видео)

SpaceX успешно испытала прототип марсианского корабля Spaceship (видео)

После нескольких неудачных попыток компания Илона Маска SpaceX все-таки сумела провести успешный тест Starship SN5 в полете. Как известно, этот аппарат является прототипом корабля для колонизации Луны и Марса.

Запуск состоялся 5 августа в 2:57 по киевскому времени. Испытания прототипа провели с помощью одного двигателя Reptor.

Напомним, во время огневых испытаний прототипа Starship SN4 произошел взрыв.

Starship SN5 поднялся на высоту 150 метров, а затем плавно опустился обратно. Испытание проходило на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика в южной части Техаса. Там проводят все основные работы над проектом.

“Полет на Марс становится реальным”,– прокомментировал запуск Маск.

Прототип SN5 уже пятый тестовый вариант. Четыре предыдущих (Mk1, SN1, SN3 и SN4) так или иначе разрушились на испытаниях. Ранее Маск сообщал, что для создания орбитального образца Starship нужно построить минимум 20 таких прототипов.

Следующий этап – это прыжок на 20 км. Вероятно, его выполнит прототип №6.

По материалам Телеканал 24
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