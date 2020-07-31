Кабмин изменил методику определения "элитности" авто

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Кабинет Министров изменил методику определения среднерыночной стоимости автомобиля в Украине.
О решении Кабмина сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко, пишет Сегодня.
Этот показатель используется для расчета транспортного налога.
Как теперь. Объем двигателя теперь может определяться и в кубических сантиметрах, и в литрах.
“Минэкономики рассчитывало стоимость автомобиля, исходя из того, что большинство дилеров поставляют автомобили и указывают их стоимость через показатель объема цилиндра двигателя в литрах с округлением до первой цифры после запятой. Но Винницкий окружной суд в своем решении от 23 октября 2019 года постановил, что нужно нормировать практику оценки автомобиля для его налогообложения. Также это решение поддержал и Верховный Суд: стоимость налогообложения должна быть четкой, а все споры в этом случае должны решаться в пользу налогоплательщика, а не государства. Поэтому Кабмин принял решение, и теперь стоимость автомобиля будет определяться и через кубические сантиметры, и через литры” , – пояснил Алексей Гончаренко.
Напомним, ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривен в год. В случае кражи авто налог не уплачивается со следующего месяца после того, как этот факт зарегистрировали правоохранительные органы.
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