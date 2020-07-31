Кабмин изменил методику определения "элитности" авто

Кабинет Министров изменил методику определения среднерыночной стоимости автомобиля в Украине.

О решении Кабмина сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко, пишет Сегодня.

Этот показатель используется для расчета транспортного налога.

Как теперь. Объем двигателя теперь может определяться и в кубических сантиметрах, и в литрах.

“Минэкономики рассчитывало стоимость автомобиля, исходя из того, что большинство дилеров поставляют автомобили и указывают их стоимость через показатель объема цилиндра двигателя в литрах с округлением до первой цифры после запятой. Но Винницкий окружной суд в своем решении от 23 октября 2019 года постановил, что нужно нормировать практику оценки автомобиля для его налогообложения. Также это решение поддержал и Верховный Суд: стоимость налогообложения должна быть четкой, а все споры в этом случае должны решаться в пользу налогоплательщика, а не государства. Поэтому Кабмин принял решение, и теперь стоимость автомобиля будет определяться и через кубические сантиметры, и через литры” , – пояснил Алексей Гончаренко.

Напомним, ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривен в год. В случае кражи авто налог не уплачивается со следующего месяца после того, как этот факт зарегистрировали правоохранительные органы.

Справка Finance.ua:

Чаще всего украинцы платили транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, BMW , Lexus, Audi, Land Rover, Range Rover.

Когда можно заплатить меньше: Если автомобиль куплен в середине года, то Фискальная служба начислит налог, начиная с месяца, когда налогоплательщик получил право собственности на машину. Ежегодный платеж в 25 тысяч делится на 12 месяцев, а затем умножается на количество месяцев, оставшихся в году.

Если авто перепродается другому человеку. Тогда налог делится пропорционально между бывшим владельцем и новым собственником с месяца купли-продажи авто.

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