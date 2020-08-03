До конца года банки останутся прибыльными - НБУ

До конца года банки останутся прибыльными, несмотря на ожидаемый рост отчислений в резервы.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

“Прибыль банков за апрель-июнь сократилась до 7,7 млрд грн, а за І полугодие 2020 года она была на 23,4% меньше результата за аналогичный период прошлого года и составила 23,8 млрд грн”, – говорится в сообщении.

С чем связано уменьшение прибыли:

из-за отчислений в резервы;

снижение спроса на банковские услуги, которое привело к снижению комиссионных доходов.

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Главным вызовом для прибыльной деятельности банков в дальнейшем будут потери от ухудшения качества кредитного портфеля, что приведет к росту отчислений в резервы в следующие два квартала. В то же время процентные и комиссионные доходы в дальнейшем будут возрастать, поэтому до конца года сектор останется прибыльным.

“Чтобы способствовать проведению эффективных реструктуризаций для должников, пострадавших вследствие карантинных мероприятий, НБУ продлил до конца ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска. Таким образом, Национальный банк стремится создать благоприятные условия, которые позволят и банкам, и заемщикам комфортно пройти кризис”, – добавляют в Нацбанке.

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