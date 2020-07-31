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На Черниговщине начали ремонтировать участок "киевской" трассы

На Черниговщине начали ремонтировать участок "киевской" трассы

В рамках национального проекта “Большая стройка” на Черниговщине начался капитальный ремонт 38-километрового участка международной трассы М-01 “Киев-Чернигов-Новые Яриловичи”.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог (САД) в Черниговской области на странице в FACEBOOK.

“На Черниговщине работы начались на 89-95-м километрах между селами Копти и Лемеши Козелецкого района. Участок по правому проезду уже перекрыт на время выполнения ремонтных работ. Движение автомобильного транспорта переброшено на левый проезд”, – говорится в сообщении.


Фото: Служба автомобильных дорог

Отмечается, что в целом капремонтом будет охвачено 80 км трассы М-01 от Киева (включая объездную Броваров) до Коптей (место транспортной развязки дорог М-01 и М-02). В пределах Черниговщины отремонтируют 38 км этой дороги: восстановят и усилят дорожное покрытие, отремонтируют существующие путепроводы, установят новые дорожные знаки, нанесут современную горизонтальную разметку и сделают наружное освещение.


Фото: Служба автомобильных дорог

Капитальный ремонт проводится за счет кредитных средств ЕБРР и ЕИБ подрядной организацией “AzVirt” LLC (Республика Азербайджан). Технический надзор FIDIC осуществляет корейская компания Dongsung Engineering CO., LTD.

САД напоминает, что автодорога государственного значения “Киев-Чернигов-Новые Яриловичи после Второй мировой войны была разрушена и восстанавливалась лишь частично. В 1977-1998 годах ее реконструировали и расширили до 1 категории. С тех пор никаких капитальных или средних ремонтов на участке от столицы до Коптей не проводилось.

В 2020 году в Черниговской области ремонтными работами планируется охватить 196 км дорог государственного значения.

По материалам УКРИНФОРМ
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