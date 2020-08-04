"Страшилки" относительно начисления пенсий - объяснение Пенсионного курьера

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Размер пенсии каждого пенсионера определяется индивидуально с учетом приобретенного им страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены взносы.
Об этом пишет “Пенсионный курьер” на странице FACEBOOK.
Законом предусмотрено, что пенсии выплачиваются без учета получаемой заработной платы, кроме случаев, предусмотренных законом.
То есть, пенсионер после назначения пенсии имеет право получать ее и продолжать работать, даже на той же должности (кроме пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет).
Так, на 1 июля 2020 года в Украине из 11,2 млн пенсионеров, 2,7 млн – работающие пенсионеры.
Размер назначенной пенсии пересматривается (пересчитывается) по правилам, определенным законодательством.
Одним из оснований для перерасчета пенсий является изменение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Как правило, такое изменение предусмотрено дважды в год – с июля и декабря.
Надбавки, доплаты, повышения, другие выплаты, установленные законодательством, пересматриваются (увеличиваются) при изменении прожиточного минимума независимо от факта работы пенсионера.
Минимальный размер пенсий по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, которые также могут зависеть от прожиточного минимума, пересчитываются только неработающим пенсионерам.
Кроме того, только неработающим пенсионерам устанавливается надбавка на нетрудоспособных членов семьи.
Именно с точки зрения определения надлежащего размера пенсии и имеет значение уведомление о факте трудоустройства.
“К сожалению, искажая требования законодательства, отдельные “эксперты” распространяют “страшилки” о штрафах, которые якобы накладывают органы Пенсионного фонда Украины. Ничего подобного законодательством не предусмотрено. Наоборот, после установления факта работы, о котором пенсионер не сообщил своевременно, его размер пенсии определяется с учетом новых данных. Что касается возврата излишне выплаченных сумм, то тут закон предусматривает возможность вернуть не причитающиеся пенсионеру суммы добровольно. Если же нет, то переплата удерживается из пенсии в размере не более 20% месячной пенсии”, – пишут в сообщении.
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