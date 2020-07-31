Суд подтвердил законность аукциона по продаже николаевского завода "Океан"

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Юго-западный апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность аукциона по продаже целостного имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода “Океан”.
Как передает Укринформ, об этом сообщила ликвидатор предприятия Ирина Сербин на своей странице в Фейсбуке.
“Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность аукциона по продаже имущества ЦИК ПАО МСЗ Океан, который состоялся 03.12.2018. <…> Данное решение расставляет точки над “і” по множеству вопросов, которыми так умело манипулировали представители апеллянтов, не только в хозяйственном, но и в уголовных процессах. Итак, “Океан” имеет законного и надежного украинского владельца Василия Капацыну”, – написала Сербин.
3 декабря 2018 года завод “Океан”, который до этого несколько лет не работал, продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривень. Это была третья попытка продать завод. Первые две не состоялись из-за отсутствия желающих его купить. Его новым владельцем стал николаевский бизнесмен Василий Капацына. Новый владелец погасил почти 100 миллионов гривень долгов по зарплате и начал возрождать производство.
13 января 2020 года по представлению Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд. Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс ОАО “Николаевский судостроительный завод “Океан”. Завод потерял выгодные контракты и понес убытки.
30 июля 2020 года имущественный комплекс “Океан” освобожден из-под ареста, который длился полгода.
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