ТОП-7 мифов и фактов о роботах для уборки пола

Роботы-помощники значительно облегчают жизнь людей, но также являются предметов споров. Ведь еще недавно мы и представить себе не могли, что можно содержать квартиру в чистоте, не прилагая усилий. Разные бренды совершенствуют модели, чтобы предоставить нам лучший пользовательский опыт. И сегодня мы развенчаем главные мифы на примере робота для сухой и влажной уборки DEEBOT OZMO 950 от Ecovacs.

Миф 1. Роботы для уборки хаотично двигаются и пропускают участки

Факт: DEEBOT OZMO 950 оснащен уникальной навигационной системой Smart NAVI 3.0. Она позволяет просканировать помещение и подобрать лучший сценарий уборки, чтобы не пропустить ни одного участка. Робот строит карту помещение в вашем смартфоне и запоминает несколько этажей.

Миф 2. Роботы для уборки не моют пол, а просто протирают его влажной тряпкой, и плохо пылесосят, особенно шерсть

Факт: DEEBOT OZMO 950 оснащен технологией влажной уборки OZMO. Вам не нужно вручную смачивать ткань для уборки, поскольку датчик самостоятельно контролирует уровень подачи воды из резервуара на микрофибру. Кроме этого, плавающая электрощетка способна убирать даже стыки до 4 мм глубиной в полу. В режиме МАХ+ мощность всасывания достигает 1200 Па, что поможет выбить с ковров даже мелкую пыль. А для шерсти и волос подойдет насадка прямого всасывания, на которую они не наматываются, и V-образная турбощетка (все поставляется в комплекте).

Миф 3. Роботы убирают все на своем пути, поэтому их неудобно использовать, если в доме есть особые участки, на которые нельзя на данный момент заезжать

Факт: DEEBOT OZMO 950 имеет функцию виртуальных границ. Если вы построили на полу карточный домик или хотите пропустить детскую зону с мелкими игрушками, откройте фирменное приложение Ecovacs Home, в котором робот уже успел построить карту вашего дома, поставьте там вручную виртуальные границы — и все, устройство туда не заедет.

Миф 4. Роботы не гибкие в плане приоритета уборки, они убирают по выстроенному маршруту

Факт: Нужно сначала убрать под кроватью и шкафами, а потом — детскую зону в другой комнате? Режим пользователя DEEBOT OZMO 950 позволяет вручную на карте расставить приоритеты для каждого цикла уборки.

Миф 5. Робот испортит ковры, так как может их увлажнить

Факт: DEEBOT OZMO 950 распознает ковры и умеет переключаться между режимами сухой и влажной уборки, одновременно мыть пол и пылесосить ковры.

Миф 6. Роботу постоянно придется помогать преодолевать пороги между комнатами

Большинство порогов имеют высоту 1,5 см, а DEEBOT OZMO 950 преодолевает пороги до 2 см.

Миф 7. Робота нужно постоянно контролировать, присматривать за ним

Все необходимое можно сделать в приложении: запустить уборку с любой точки мира, выбрать режим, настроить график и т.д. К тому же, робот самостоятельно перезаряжается и продолжает уборку, имеет датчик против столкновения с мебелью и против падения с лестниц. А обновление системы осуществляется через WiFi.

Узнайте больше о мощном роботе для идеальной уборки DEEBOT OZMO 950.