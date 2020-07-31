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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,278 и 47,336 млн млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 32), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,66-27,67 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 90 активных заявок по доллару на сумму 74,614 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7500 – 2 222
27,6800 – 10 000
27,6800 – 10 000
27,6800 – 10 000
27,6700 – 44 446
27,6600 – 50 000
27,6600 – 111 111
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,6500 – 10 000
26,6990 – 70 000
27,6200 – 30 000
27,6500 – 20 000
27,6500 – 20 000
27,6500 – 30 000
27,6500 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6402 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,6253 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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