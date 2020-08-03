Украина накопила самые высокие за годы независимости запасы газа на начало августа

На начало августа 2020 года общий запас природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг отметки в 22 млрд куб. об. Это самый высокий показатель для этого периода за годы независимой Украины и на 40% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”.

Как отметили в пресс-службе, компании-нерезиденты хранят в Украине 5,2 млрд куб. м газа – почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

“Таким образом, украинские ПХГ становятся гарантом энергетической безопасности не только для Украины, но и для стран ЕС”, – говорится в сообщении.



Инфографика: “Укртрансгаз”

По данным пресс-службы, объем закачки природного газа в ПХГ Украины за семь месяцев текущего года составил 9,7 млрд куб. м, что на 5% больше, чем в 2019 году.

Ожидается, что в этом году на конец сезона закачки запас природного газа в ПХГ достигнет 25,5-26,5 млрд куб. об.

“Это станет самым высоким уровнем наполнения отечественных газохранилищ за времена независимой Украины”, – говорится в сообщении.