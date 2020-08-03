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Украина накопила самые высокие за годы независимости запасы газа на начало августа

Украина накопила самые высокие за годы независимости запасы газа на начало августа

На начало августа 2020 года общий запас природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг отметки в 22 млрд куб. об. Это самый высокий показатель для этого периода за годы независимой Украины и на 40% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”.

Как отметили в пресс-службе, компании-нерезиденты хранят в Украине 5,2 млрд куб. м газа – почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

“Таким образом, украинские ПХГ становятся гарантом энергетической безопасности не только для Украины, но и для стран ЕС”, – говорится в сообщении.


Инфографика: “Укртрансгаз”

По данным пресс-службы, объем закачки природного газа в ПХГ Украины за семь месяцев текущего года составил 9,7 млрд куб. м, что на 5% больше, чем в 2019 году.

Ожидается, что в этом году на конец сезона закачки запас природного газа в ПХГ достигнет 25,5-26,5 млрд куб. об.

“Это станет самым высоким уровнем наполнения отечественных газохранилищ за времена независимой Украины”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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