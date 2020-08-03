Украина накопила самые высокие за годы независимости запасы газа на начало августа

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На начало августа 2020 года общий запас природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг отметки в 22 млрд куб. об. Это самый высокий показатель для этого периода за годы независимой Украины и на 40% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”.
Как отметили в пресс-службе, компании-нерезиденты хранят в Украине 5,2 млрд куб. м газа – почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.
“Таким образом, украинские ПХГ становятся гарантом энергетической безопасности не только для Украины, но и для стран ЕС”, – говорится в сообщении.
Инфографика: “Укртрансгаз”
По данным пресс-службы, объем закачки природного газа в ПХГ Украины за семь месяцев текущего года составил 9,7 млрд куб. м, что на 5% больше, чем в 2019 году.
Ожидается, что в этом году на конец сезона закачки запас природного газа в ПХГ достигнет 25,5-26,5 млрд куб. об.
“Это станет самым высоким уровнем наполнения отечественных газохранилищ за времена независимой Украины”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за августВчера, 10:00 - 2432 11
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 11430 9
В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грнВчера, 09:12 - 711 9
В МВД анонсировали появление шерифовВчера, 12:05 - 3032 6
В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"Вчера, 12:30 - 538 5
Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий всех категорийВчера, 08:00 - 14285 3
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 11430 9
Кабмин изменил методику определения "элитности" автоВчера, 16:00 - 3948
В МВД анонсировали появление шерифовВчера, 12:05 - 3032 6
Украинские банки готовятся к запуску новых услуг. Что предложат клиентамВчера, 11:10 - 2753 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Позавчера, 12:10 - 628
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 534
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 693
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 613
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 859