Где зарегистрировать свой бизнес, пока не работает Реестр юрлиц

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С 5 по 16 августа Реестр юридических лиц не будет работать, а регистрационные действия производиться не будут. Это связано с созданием нового Реестра юридических лиц и переносом в него информации.
Для тех, кто желает успеть зарегистрировать свой бизнес, сейчас это можно сделать через: нотариуса; государственного регистратора; е-портал государственных услуг “Дiя” (возможно только для регистрации юридических лиц по модельному уставу).
Основное отличие заключается в стоимости регистрационных услуг и в удобстве получения услуги.
“К преимуществам нотариальной регистрации можно отнести возможность предварительной записи и консультации, наличие определенных шаблонных форм документов, экономия времени и т.п. Однако такая процедура – самая дорогая из всех”, – рассказал UBR.ua юрист АО “Kachura Lawyers” Андрей Шульгин.
В свою очередь, госрегистрация через государственного регистратора обычно требует помощи юриста, который подготовит и заполнит все документы. Ибо сколько регистраторов, столько и мнений о поданных вами документах. А непринятые документы влекут дополнительные затраты на их нотариальное переоформление.
“Обращаю внимание, что из дополнительных расходов в таком случае будет нотариальная доверенность на представление интересов”, – заметил нам Андрей Шульгин.
Использование “Дії” – это удобный, “диванный” вариант, однако он предусматривает только возможность использования модельного устава, которого может быть достаточно для одного собственника организации, который не требует специальных условий как, например, получение дивидендов или специального регулирования других вопросов предприятия.
“Пользователи приложения отмечают также частые программные ошибки, которые не позволяют завершить процедуру регистрации”, – подытожил Андрей Шульгин.
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