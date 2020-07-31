НСЗУ хочет в три раза увеличить базовую ставку на оплату медпомощи в стационарах

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Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предлагает повысить базовую ставку оплаты за медицинские услуги в стационарах в 2021 году почти в 3 раза.
Об этом свидетельствует информация в Facebook НСЗУ.
“В 2021 году НСЗУ предлагает увеличить базовую ставку для оплаты стационарной помощи в 2,9 раза. Это один из ключевых тарифов программы медицинских гарантий. В этом году базовая ставка составляет 4,5 тысячи гривен, в следующем мы предлагаем ее поднять до 13 тысяч гривен. К этой базовой ставке, как и в 2020 году, будут применяться повышающие и понижающие корректирующие коэффициенты, отображающие сложность лечения”, – говорится в сообщении.
По данным НСЗУ, сегодня 1084 медицинских учреждения заключили соглашения на оказание медицинской помощи пациентам в стационарных условиях. Из них 1049 заведений – без проведения хирургических операций; 843 заведения – на проведение хирургических операций в стационарных условиях.
За оказание стационарной помощи пациентам в апреле-июле НСЗУ уже выплатила им 10 миллиардов гривен.
В бесплатный пакет по оказанию медицинской помощи в стационаре медучреждения включены:
Кроме того, пациенту бесплатно предоставляются лекарства, которые учреждение получает через централизованные госзакупки.
Для получения этой помощи бесплатно пациент должен обратиться с направлением врача в самостоятельно избранное медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на предоставление нужных пациенту услуг. В случае неотложного состояния пациент может обратиться в больницу без направления, или вызвать “скорую” по номеру 103, которая доставит его в медучреждение.
На сегодняшний день более 36 тысяч пациентов были госпитализированы, в 77% случаев – это была плановая госпитализация, 23% – ургентная.
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