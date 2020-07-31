Нарушителей весовых норм в июле оштрафовали почти на 22 миллиона - Криклий

Инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) начислили 21,5 млн грн платы за перегруз в течение июля.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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“Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. Только за июль работниками Укртрансбезопасности совместно с Нацполицией было остановлено и проверено почти 163 тысячи грузовиков и начислено 21,5 млн грн платы за перегруз”, – сказал министр.

Кроме этого, он сообщил, что представители Укртрансбезопасности провели большую разъяснительную работу среди тех перевозчиков, которые чаще всего нарушали нормы габаритно-весовых параметров.

“С ними общались о важности недопущения нарушения габаритно-весовых параметров и как результат – к концу этого месяца мы зафиксировали значительное уменьшение количества нарушений среди них”, – отметил глава министерства.

В Минифраструктуры также опубликовали ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за июль:

1. На автодороге Н-30 – авто САМС (перевозчик – Трунов Ю.В.) с перегрузом на 80%. Общий вес транспортного средства составил 72,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 5481,30 евро.

2. На автодороге М-21 – авто DAF (перевозчик – Фермерское хозяйство “Агрогрупп-БРВ”) с перегрузом на 38%. Общий вес транспортного средства составил 55,27 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 770,55 евро.

3. На автодороге М-19 – авто DAF (перевозчик – Неустроева Н.И.) с перегрузом на 45%. Общий вес транспортного средства составил 57,850 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 668,1 евро.

4. На автодороге Р-55 – авто MAN (перевозчик – Клешня О.М.) с перегрузом на 39%. Общий вес транспортного средства составил 55,73 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 34,02 евро.

5. На автодороге Н-30 – авто MAN (перевозчик – ООО “АЛЬТКОМАВТОТРАНС”) с перегрузом на 40%. Общий вес транспортного средства составил 56 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 20,25 евро.

Справка Finance.ua:

Штрафы:

за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

от 10% до 20% – 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

свыше 20% – 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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