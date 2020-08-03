Маск не исключает выпуск уменьшенного Tesla Cybertruck для Европы

В компании Tesla рассматривают возможность выпуска уменьшенной, компактной версии серийный пикап Cybertruck для рынка Европы. И сейчас вероятность выпуска мини-пикапа Cybertruck оценивается как очень высокая.

Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на главу компании Илона Маска.

“Напомним, Маск представил пикап Cybertruck в весьма необычном футуристическом дизайне на презентации в Лос-Анджелесе 22 ноября. После этого все только и обсуждали, как главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен случайно разбил пуленепробиваемое стекло автомобиля (позже компания удачно обыграла эту историю), и сам полигональный дизайн автомобиля словно из видеоигр 1990-х годов. Ранее Маск объяснил оба момента”, – говорится в сообщении. Отмечается, что представленный прототип Cybertruck имеет размеры 5,9х2,03х1,9 м, угол переднего свеса до 35 градусов, угол заднего свеса 28 градусов и дорожный просвет около 0,4 м.

“Такой ответ Маск дал на вопрос одного из пользователей под обсуждением статьи издания CleanTechnica, цитирующей заявление главы Tesla, что Cybertruck – идеальная машина на случай апокалипсиса. Другой пользователь возразил, что куда важнее в современных реалиях уменьшить ширину, а не длину. Глава Tesla с ним согласился”, – подчеркивает издание.

Пока нет даже предполагаемых сроков выхода уменьшенной версии Cybertruck для Европы. По плану, серийное производство Tesla Cybertruck начнется в 2021 году на новом заводе Gigafactory 5 в Остине, штат Техас. Если верить недавним оценкам аналитиков, объем заказов на Cybertruck уже превысил 650 тыс. штук. Также на этом заводе будут производиться кроссоверы Model Y, седаны Model 3 для Восточного побережья США и тягачи Tesla Semi.

Всего планируется три версии Tesla Cybertruck, отличающиеся количеством моторов – одним, двумя и тремя (базовая – заднеприводная, средняя и топовая – полноприводные), и дальностью хода на одной зарядке – 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно. Первыми выйдут более дорогие версии с двумя ($49,900) и тремя моторами ($69,900), тогда как народный Cybertruck ($39,900) задержится минимум до конца 2022 года.