Маск не исключает выпуск уменьшенного Tesla Cybertruck для Европы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В компании Tesla рассматривают возможность выпуска уменьшенной, компактной версии серийный пикап Cybertruck для рынка Европы. И сейчас вероятность выпуска мини-пикапа Cybertruck оценивается как очень высокая.
Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на главу компании Илона Маска.
“Напомним, Маск представил пикап Cybertruck в весьма необычном футуристическом дизайне на презентации в Лос-Анджелесе 22 ноября. После этого все только и обсуждали, как главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен случайно разбил пуленепробиваемое стекло автомобиля (позже компания удачно обыграла эту историю), и сам полигональный дизайн автомобиля словно из видеоигр 1990-х годов. Ранее Маск объяснил оба момента”, – говорится в сообщении. Отмечается, что представленный прототип Cybertruck имеет размеры 5,9х2,03х1,9 м, угол переднего свеса до 35 градусов, угол заднего свеса 28 градусов и дорожный просвет около 0,4 м.
“Такой ответ Маск дал на вопрос одного из пользователей под обсуждением статьи издания CleanTechnica, цитирующей заявление главы Tesla, что Cybertruck – идеальная машина на случай апокалипсиса. Другой пользователь возразил, что куда важнее в современных реалиях уменьшить ширину, а не длину. Глава Tesla с ним согласился”, – подчеркивает издание.
Пока нет даже предполагаемых сроков выхода уменьшенной версии Cybertruck для Европы. По плану, серийное производство Tesla Cybertruck начнется в 2021 году на новом заводе Gigafactory 5 в Остине, штат Техас. Если верить недавним оценкам аналитиков, объем заказов на Cybertruck уже превысил 650 тыс. штук. Также на этом заводе будут производиться кроссоверы Model Y, седаны Model 3 для Восточного побережья США и тягачи Tesla Semi.
Всего планируется три версии Tesla Cybertruck, отличающиеся количеством моторов – одним, двумя и тремя (базовая – заднеприводная, средняя и топовая – полноприводные), и дальностью хода на одной зарядке – 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно. Первыми выйдут более дорогие версии с двумя ($49,900) и тремя моторами ($69,900), тогда как народный Cybertruck ($39,900) задержится минимум до конца 2022 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за августВчера, 10:00 - 2326 10
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 6740 8
В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грнВчера, 09:12 - 681 7
В МВД анонсировали появление шерифовВчера, 12:05 - 2932 6
В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"Вчера, 12:30 - 508 5
Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий всех категорийВчера, 08:00 - 13647 3
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 6740 8
Кабмин изменил методику определения "элитности" автоВчера, 16:00 - 3367
В МВД анонсировали появление шерифовВчера, 12:05 - 2932 6
Украинские банки готовятся к запуску новых услуг. Что предложат клиентамВчера, 11:10 - 2617 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Позавчера, 12:10 - 600
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 524
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 688
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 609
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 852