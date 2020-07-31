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ДТЭК Ахметова будет поставлять газ населению и предприятиям

ДТЭК Ахметова будет поставлять газ населению и предприятиям

Энергобренд ДТЭКYASNO кроме электроэнергии и энергоэффективных решений будет поставлять природный газ населению и юридическим клиентам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его заключение можно через интернет на сайте YASNO или в центральных энергоофисах в Киеве, Днепре или Мариуполе.

“Получить индивидуальную консультацию по вопросам газо- и электроснабжения бизнес-клиенты могут дистанционно у своих персональных менеджеров. Кроме того, наши клиенты могут заказать услуги энергоаудита и энергосервиса для оптимизации своих расходов на все виды энергоресурсов”, – сказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

Вскоре выбрать YASNO своим газовым поставщиком также смогут жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.
  • Отныне население может свободно менять поставщика. Это можно было делать еще с 2015 года, однако ранее регулируемая цена почти всегда была ниже рыночной.
  • Цены на газ будет формировать рынок, поэтому есть смысл в поиске поставщика, который предложит лучшую цену на сервис. К тому же накануне регулятор существенно упростил процедуру перехода от одного поставщика к другому, что должно упростить жизнь потребителей.

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По материалам Економічна Правда
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