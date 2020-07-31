ДТЭК Ахметова будет поставлять газ населению и предприятиям

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Энергобренд ДТЭК – YASNO кроме электроэнергии и энергоэффективных решений будет поставлять природный газ населению и юридическим клиентам.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Отмечается, что ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его заключение можно через интернет на сайте YASNO или в центральных энергоофисах в Киеве, Днепре или Мариуполе.
“Получить индивидуальную консультацию по вопросам газо- и электроснабжения бизнес-клиенты могут дистанционно у своих персональных менеджеров. Кроме того, наши клиенты могут заказать услуги энергоаудита и энергосервиса для оптимизации своих расходов на все виды энергоресурсов”, – сказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.
Вскоре выбрать YASNO своим газовым поставщиком также смогут жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.
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