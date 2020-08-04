Алексей Другов: где взять деньги во время карантина

Во время карантина возросли потребности населения в получении ссуд и кредитов.

Трудно найти четкую статистику относительно доли украинцев, которые систематически пользуются займами, но можно сделать оправданные предположения, исходя из уровня благосостояния населения.

Он, из-за введенного карантина, в 2020 году существенно снизился. По данным опроса Киевского международного института социологии, всего 11,5% украинцев могут позволять себе покупать дорогие вещи. Это данные опроса за май, а в апреле таких было 20,5%. То есть 88,5% населения Украины могут это сделать только с помощью кредитных средств.

Само по себе пользование займами является абсолютно нормальным явлением для рыночной экономики, хотя у части населения существуют определенные предостережения и опасения относительно кредитов, часто вызванные предыдущим негативным опытом. Он часто вызван недостатком информации о кредитных продуктах и услугах.

Так какие же есть возможности у украинцев получить кредит на свои нужды, кто их предоставляет, сколько нужно заплатить и какой вариант привлечения средств стоит выбрать? В общем, можно выделить примерно 5 различных вариантов. Выбор источника будет зависеть от потребностей, возможностей и осведомленности заемщика.

Вариант 1. Одолжить у друзей, родственников, коллег

Вариант довольно банальный, но реальный, действенный и часто бесплатный. Лишь отметим, что занимать у коллег тоже нужно уметь, чтобы не было как в народной мудрости: хочешь потерять друга – одолжи ему деньги. То есть занимать нужно на четко определенный срок и возвращать их вовремя. Иначе, как минимум, больше не дадут.

Вариант 2. Кредит на конкретные нужды

Если вы четко знаете цель займа, допустим, это телевизор или холодильник, тогда стоит брать заем именно под это. В идеальном варианте нужно брать рассрочку у производителя, если она есть.

Тогда переплата (сумма, которую вы должны вернуть кроме самой цены товара/тела кредита) будет меньше, чем при займе в банке.

Если же этот вариант в силу различных причин невозможен – идем в банк. Далеко идти не стоит, на выходе из супермаркета электроники есть по крайней мере представители нескольких банковских учреждений, говорим с каждым из них, спрашиваем, сколько мы переплатим и за какой срок, и выбираем более подходящий нам вариант.

Помним о комиссиях за выдачу, погашение и т.д. Ключевым должен быть вопрос, сколько будет переплата и срок. Можно спросить об эффективной ставке – ставке на ссуду в годовом измерении, тогда проще сравнивать условия кредитования.

Поскольку сроки разные, нужно это учитывать. Два процента в месяц больше чем 35 процентов годовых.

Ставки по таким банковским займам будут колебаться в зависимости от сумм, сроков, банков, но будут находиться в пределах 30-70 процентов. По официальной статистике, в 2019 году средняя ставка была 43 % (данные НБУ).

Вариант 3. Кредитные карты

Платежные карты бывают двух типов: дебетовые (в основном зарплатные) и кредитные, когда не имея средств на счету можно осуществлять покупки, снимать средства. Это общемировая практика, которая значительно упрощает жизнь и клиентам, и банкам. При правильном использовании это очень недорогой и удобный вариант займа. Большинство украинцев им пользуется, и именно этот инструмент является одним из основных источников доходов банков.

Что тут нужно помнить. Независимо от банка, каждая кредитная карта имеет кредитный лимит – персональный, который зависит от уровня платежеспособности владельца и политики банка. Чем он больше – тем большую сумму можно взять взаймы.

Отметим, что во времена карантина многие банки эти лимиты уменьшили, чтобы избежать непогашений. Ваш личный лимит можно всегда увидеть в платежной программе вашего банка или спросить у менеджера.

Ставки по таким кредитам являются относительно небольшими, а иногда можно этим кредитом пользоваться и вообще бесплатно.

Для примера, пользуясь универсальной картой Приватбанка, мы можем рассчитывать на льготный период кредитования – когда проценты (переплата) не взимаются. Статья подготовлена в конце июля, и сейчас этот льготный период может составлять до 55 дней. Но нужно внимательно читать договор и консультироваться с представителями банка. Этот льготный период применяется до 25 числа следующего месяца за тот, где вы воспользовались займом.

То есть, если вы им воспользовались 30 июля, то до 25 августа вы можете погасить заем. Иначе 26 августа вам начислят проценты за все время пользования им. Кроме того, если вы снимете наличные или перечислите деньги на другой счет – вы оплатите дополнительную комиссию.

То есть, если умело пользоваться кредитной картой – переплата будет минимальной, если нет – будете платить по 35-70 процентов годовых.

Конкретные условия в каждом банке разные, но логика пользователя должна быть одна: получить максимум информации об условиях кредита, ставке, погашении, комиссиях. А потом уже пользоваться картой и помнить сроки, в которые нужно гасить полученный кредит.

Вариант 4. Микрофинасовые компании

Сейчас на украинском рынке работает немало микрофинансовых организаций, которые предлагают быстро предоставить ссуду без целевого назначения и с минимумом необходимых документов и требований.

То есть средства в размере до 10 – 30 тысяч гривен можно получить в течение 20-30 минут.

Преимуществом такого типа кредитования является удобство и скорость. Некоторые МФО предлагают также первую ссуду без переплаты или с переплатой 0,01 процента в день.

На этом положительные новости заканчиваются. Прежде всего, нужно обратить внимание на ставку, под которую вы берете средства. Как правило, она в диапазоне от 0,95 до 3 % в день. На первый взгляд не очень много, но в годовом измерении это от 347 до 1095 % годовых.

Можно сравнить с 30-70 процентами за пользование кредитной картой – это в 10 раз больше! То есть, если вы возьмете 10 000 гривен, через год вам нужно будет вернуть от 44 700 до 119 500 гривен.

Во вторых, существуют штрафы за несвоевременное погашение, могут быть еще и дополнительные комиссии, о чем нужно спрашивать перед получением займа. Стоит это осознавать и пользоваться такими займами только в исключительных случаях и понимать, из каких источников вы будете их оплачивать.

Вариант 5. Ломбарды

Всегда популярны в Украине финансовые учреждения, где можно быстро получить ссуду под залог движимого имущества на короткий срок. Их место сейчас активно занимают микрофинансовые организации, о которых мы писали выше.

Здесь от вас не будут требовать дополнительных документов, а сумма займа будет зависеть от стоимости предмета залога (оценки). Ставки по займам в ломбарде измеряются также в днях: от 0,1 до 1 процента. Средняя ставка по таким займам по Украине составляла 207% годовых.

То есть одолжив 10 000, через год вы бы заплатили 30 700 гривен. Конечно, существуют программы лояльности и скидки для постоянных клиентов.

Итак, подытоживая, хочу дать рекомендации относительно оптимальных источников займов для украинцев в условиях карантина:

1. Если вы точно знаете, что хотите купить – используйте программы рассрочки от производителей (нужно говорить с представителем компании, которая продает данный продукт) или льготные ссуды банков – оплату частями (как правило, привязаны к платежным картам).

2. Если не хватает средств для обеспечения нужд в текущем месяце (не хватает денег до зарплаты) – используйте кредитные карты банков с льготным периодом.

При этом расспросите представителя банка обо всех комиссиях и процентах за пользование. Совершайте оплаты картами в интернете и торговых сетях, а не снимайте наличные с кредитной карты (как правило, за это платится отдельная комиссия). И небольшой лайфхак – если у вас небольшой кредитный лимит – никто не запрещает иметь две или три кредитных карты от разных банков, предлагающих льготный период.

3. Всегда считайте переплату по займу. Расспрашивайте обо всех комиссиях и процентах, просите, чтобы вам посчитали переплату по займу. Помните, что 1% в день – это больше, чем 360% в год.

Ведите записи с важными датами ваших платежей по кредитам, чтобы не переплачивать за штрафы и дополнительные комиссии. Планируйте свой бюджет, доходы и расходы и взвешенно подходите к расходованию денег.

Алексей Другов, доктор экономических наук, профессор Национального университета «Львовская политехника», заместитель директора “Научного парка SID City”