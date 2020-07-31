Киевлянам напомнили, как правильно передать показания электросчетчика

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Начисления в платежке за свет иногда могут не совпадать с фактическим потреблением. Обычно это происходит, если потребители забывают передать показания счетчика или делают это не вовремя или неправильно.
Об этом сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии YASNO.
Для получения корректных начислений за электроэнергию нужно ежемесячно сообщать показания счетчика (с 1 по 3 число).
Иначе начисления будут производиться по среднему потреблению на основе полученных в предыдущие месяцы данных.
Обращаться к оператору системы распределения нужно, если не согласны с указанными в платежке показаниями. Поставщик YASNO осуществляет начисление, исходя из объемов потребления, которые предоставляет оператор системы распределения (ОСР). Платить нужно всю сумму в платежке, а не только часть.
Если не та сумма. Если клиент не согласен с суммой в счете, следует обратиться к поставщику, если не согласен с показаниями – к ОСР. Не решая вопрос с энергокомпаниями, потребитель будет только накапливать долг.
Отказаться от самостоятельного расчета суммы к уплате, чтобы не допустить ошибки. YASNO предоставляет потребителям возможность не делать вычисления и присылает платежки с уже указанной суммой.
Передать показатели потребления электроэнергии можно через:
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