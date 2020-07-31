Киевлянам напомнили, как правильно передать показания электросчетчика

Начисления в платежке за свет иногда могут не совпадать с фактическим потреблением. Обычно это происходит, если потребители забывают передать показания счетчика или делают это не вовремя или неправильно.

Об этом сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии YASNO.

Для получения корректных начислений за электроэнергию нужно ежемесячно сообщать показания счетчика (с 1 по 3 число).

Иначе начисления будут производиться по среднему потреблению на основе полученных в предыдущие месяцы данных.

Обращаться к оператору системы распределения нужно, если не согласны с указанными в платежке показаниями. Поставщик YASNO осуществляет начисление, исходя из объемов потребления, которые предоставляет оператор системы распределения (ОСР). Платить нужно всю сумму в платежке, а не только часть.

Если не та сумма. Если клиент не согласен с суммой в счете, следует обратиться к поставщику, если не согласен с показаниями – к ОСР. Не решая вопрос с энергокомпаниями, потребитель будет только накапливать долг.

Отказаться от самостоятельного расчета суммы к уплате, чтобы не допустить ошибки. YASNO предоставляет потребителям возможность не делать вычисления и присылает платежки с уже указанной суммой.

Передать показатели потребления электроэнергии можно через:

чат-бот;

через форму быстрой передачи показаний на сайте YASNO ;

в личных сообщения на странице в Facebook; в Личном кабинете;

по телефонам контакт-центра (044/067/066) 277-18-18.

Справка Finance.ua:

Скидка на оплату коммунальных услуг будет действовать до конца карантина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Размер скидки – 10%. Действует для тех, кто оплатил услуги до конца месяца.

На период карантина увеличены на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

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