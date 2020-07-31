Из-за халатности НААН государство может потерять часть земель - Счетная палата

Национальная академия аграрных наук (НААН) не осуществляет надлежащий учет подотчетных земель, из-за чего государство может потерять часть из них.

Об этом со ссылкой на результаты аудита сообщает пресс-служба Счетной палаты Украины.

“НААН не обеспечивает надлежащего количественного и стоимостного учета земельных участков. Со времени предыдущего аудита (2017 год) Национальная академия аграрных наук так и не провела инвентаризацию объектов недвижимости, включая земли, предоставленные ей и ее предприятиям, учреждениям, организациям в постоянное пользование. Поэтому проведение сплошной инвентаризации и сейчас является актуальным”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на начало 2020 года в постоянном пользовании НААН находилось 465 тыс. га земли. Однако в Государственный земельный кадастр внесены сведения только о 320 тыс. га (69%). Данные о 145 тыс. га земель отсутствуют. Регистрация права постоянного пользования земельными участками также осуществлена частично.

Кроме того, в пользовании государственных предприятий Академии находится 336 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Урожайность основных с/х культур на этих предприятиях значительно ниже, чем в среднем в Украине. Из-за этого недополучено почти 1,5 млрд грн в 2018 году и 1,3 млрд грн в 2019-м чистого дохода от реализации продукции. При этом во время реализации выращенной продукции не учитывались тенденции рынка, что повлекло недополучение 883 млн грн выручки, отмечают в Счетной палате.

По заключению ведомства, отдельные управленческие решения НААН и ее субъектов хозяйствования, которые используют земельные участки государственной собственности, приводят к фактической потере государством таких объектов и содержат коррупционные риски.

“Так, государство фактически потеряло права на 11,2 га земельных участков четырех научных учреждений в Киеве и Одессе, которые Национальная академия аграрных наук получила в бессрочное безвозмездное пользование для исследовательских и учебных целей. НААН дала согласие на строительство жилых домов/комплексов, изменение целевого назначения земельных участков, а в дальнейшем согласовала договоры о строительстве на указанных землях. Вместе с тем есть риски, что научные учреждения будут платить штрафы за ненадлежащее выполнение договоров о строительстве – 3% сметной стоимости объекта, но не менее 1 млн гривен”, – сообщили в Счетной палате.

Согласно аудиту, в общем НААН принадлежит государственное имущество стоимостью 5,6 млрд грн, в частности в пользовании госпредприятий – объекты стоимостью 3,4 млрд грн. Наибольшую долю имущества НААН занимают земельные участки – 53%, здания составляют 42%, инженерные сооружения и объекты незавершенного строительства – 6%. Лишь 10% недвижимости, кроме земельных участков, имеет зарегистрированные вещные права. Всего госрегистрации подлежат вещные права на почти 13,5 тыс. объектов.

“Счетная палата обращает внимание, что растут площади помещений, которые не используются. Так, из почти 1,1 млн кв м общей площади 772 тыс. кв. м находятся в непригодном для использования состоянии, еще 284 тыс. кв. м в проанализированный период были пригодны к эксплуатации, однако не использовались”, – резюмировали в ведомстве.