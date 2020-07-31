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Microsoft планирует до 2030 года свести отходы от производства к нулю

Microsoft планирует до 2030 года свести отходы от производства к нулю

Компания Microsoft планирует перейти на безотходное производство до 2030 года, а также прекратить использовать одноразовую пластмассу в упаковке до 2025.

Об этом сообщает The Verge.

Планируется, что компания создаст так называемые “Кольцевые центры”, благодаря которым удастся повторно использовать или перерабатывать 90% отходов на месте, а не отправлять их сторонним переработчикам. Один из самых габаритных видов мусора будет переработан в “центрах” Microsoft, – это серверы, которые используются в центрах обработки данных компании.

В прошлом году крупнейшие офисные комплексы Microsoft отправили на свалки 3 189 тонн мусора. По новому плану компании, их количество должно дойти к нулю за десятилетие.

“Мы стремимся увеличить способность наших устройств к повторному ремонту и сбалансировать это с другими аспектами производства, такими как безопасность и долговечность, и, конечно, самым важным для нас – конфиденциальностью”, – сказал Брайан Янус, генеральный менеджер Microsoft по энергетике и экологической стабильности.

Планы по нулю отходов являются частью главной экологической цели, которую компания Microsoft поставила в начале года, – перейти к негативному показателю выбросов углерода к 2030 году. Чтобы замедлить процесс изменения климата, компания объявила, что выведет из атмосферы больше парниковых газов, чем произведет, до конца десятилетия, а также уменьшит все выбросы углерода, которые осуществляла за весь период существования Microsoft, до 2050.

По материалам УКРИНФОРМ
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