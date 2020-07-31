Украинцы, вернувшиеся из-за границы, жалуются на "Дій вдома": "Не принимает фотографии"

Государственное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции “Дій вдома” работает с ошибками и не принимает селфи пользователей. Об этом рассказала недавно вернувшаяся из-за границы киевлянка Галина Викторова.

Она сообщила, что на днях прилетела из Черногории с родителями — Галина и ее отец сдали ПЦР-тесты в Борисполе, чтобы не проходить обсервацию, а мама приняла решение соблюдать двухнедельный карантин с приложением “Дій вдома”.

“Мама приехала на место обсервации, отметила, что прибыла, но в первый день приложение не работало, хотя и приняло, что место самоизоляции совпадает с указанным на таможне. Но при попытке сделать фотографию на экране выпадал квадрат, а программа ничего не фиксировала”, — рассказала Галина.

По ее словам, в техподдержке заявили, что есть проблемы, а потому это нормально, поскольку “Дій вдома” на тот момент не работало. На следующий день камера заработала, появился помощник с подсказками, который говорил на попытки сфотографироваться “Супер!”, но при этом не подтверждал фото.

“Вот уже третий день эта ситуация повторяется, хотя уведомления о том, что нужно фото, продолжают приходить. Мы сами позвонили в полицию, чтобы не было проблем, но по факту граждан не имеют права штрафовать за некорректную работу приложения, а полиция может приехать и проверить соблюдение правил”, — рассказала киевлянка.

Галина добавила, что ее знакомые, когда хотели сдать тест, столкнулись с тем, что половина очереди желающих сдать анализы оказалась людьми, которые приехали из-за границы. Мол, они и хотели пройти карантин, но из-за некорректной работы приняли решение просто сдать тест, чтобы не мучиться с программой.

“Потому что все из-за этого на нервах — “Дій вдома” присылает раз в несколько часов уведомление сделать фото, а из раза в раз ничего не получается”, — отмечает киевлянка.

Ее слова подтверждают и десятки негативных отзывов на госприложение в App Store и Google Play: сейчас в первом магазине на основе 5862 отзывов программа имеет оценку в 1,5 из 5 баллов, а во втором — 1,4 из 5 на основе 157 оценок.

Чаще всего пользователи жалуются, что программа не всегда подтверждает фото, иногда не распознает локацию, выбрасывает из главного экрана, слишком часто присылает уведомления — раз в 15 минут или же присылает их беззвучно.

При этом разработчики, похоже, не слишком спешат исправлять ошибки: последнее обновление приложения было почти три месяца назад — 14 мая 2020 года. Тогда якобы “улучшили процесс авторизации, добавили карту для наглядной фиксации места самоизоляции, упростили ввод адреса, добавив справочники, и пофиксили ошибки”.