"Большая стройка": на Киевщине завершены шесть объектов

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В рамках проекта “Большая стройка” в Киевской области завершено строительство шести объектов, среди которых школы и дошкольное учебное заведение.
Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга.
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“Проект “Большая стройка”, начатый по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, в нашей области движется в по утвержденному графику. На сегодня Киевщина уже завершила шесть объектов, а именно строительство второй очереди Вишневской школы №1, пристройка к школе №1 в городе Украинка, реконструировали здание с перепрофилированием под дошкольное учебное заведение в городе Ирпень, реконструкция детского учебного заведения “Яблонька” в городе Вишневом, капитальный ремонт спортивных площадок на территории средней школы “Созвездие” в Вышгороде, строительство футбольного поля в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области”, – сказал Володин.
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