Система соцстрахования дотирована из госбюджета почти на 40% - депутат

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Фонды соцстрахования получили дотацию из государственного бюджета на 38%.
Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на пресс-конференции “Итоги работы за год: направления деятельности в 2020-2021 годах”.
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“Система социального страхования дотирована из государственного бюджета на 38%. Это означает, что фонды социального страхования, а их сегодня три – Пенсионный фонд Украины, Фонд социального страхования и Фонд страхования безработицы, дотируются на 38%. Почти 40% этих фондов – это деньги государственного бюджета, средства украинских налогоплательщиков. Государство, к сожалению, не контролирует эти фонды, кроме пенсионного, который в 2011 году преобразован в центральный орган исполнительной власти”, – сказала Третьякова.
Она отметила, что реформа социального страхования является одним из направлений работы Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Народный депутат также напомнила, что законопроект №2275 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования” не был принят парламентом, однако будет внесен другой, который предусматривает модернизацию системы соцстрахования.
“Мною уже проведено несколько консультаций с министром финансов, с министром социальной политики. Мы будем вносить другой конструкт модернизации системы социального страхования”, – сообщила Третьякова.
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