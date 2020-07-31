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Законопроект о прожиточном минимуме: как он повлияет на размер социальных выплат

Законопроект о прожиточном минимуме: как он повлияет на размер социальных выплат

В Верховной Раде Украины готовится “большой законопроект”, который будет непосредственно касаться размера прожиточного минимума.

Об этом сообщила председатель профильного комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

В ходе пресс-конференции “Итоги работы за год: направления деятельности в 2020-2021 годах” Третьякова рассказала, что сейчас парламентарии подали к рассмотрению законопроект № 3302. При этом депутаты уже активно работают над разработкой и представлением так называемого “большого законопроекта”, который будет непосредственно касаться прожиточного минимума.

По словам чиновницы, в ходе парламентских слушаний комитет пришел к выводу, что в нашей стране размер прожиточного минимума занижен как минимум вдвое. При этом следует учитывать, что именно на его основе производится начисление пенсий и ряда других социальных выплат.

По словам Третьяковой, исследование ситуации показало, что такая тенденция началась с 2014 года и продолжалась до 2016. То есть, его искусственно занижали, а соответственно, занижались и размеры “привязанных” к нему социальных выплат.

Сейчас, говорит Третьякова, чтобы преодолеть этот разрыв, нужно решить много сложных задач, определить степень отставания, разработать эффективный план действий и рассчитать минимально возможный срок для преодоления этого кризиса. Также чиновница уверяет, что профильный комитет и в дальнейшем будет исследовать этот вопрос и проводить слушания по всем важным вопросам, рассчитывая на то, что коллеги из Верховной Рады рассмотрят эту проблему должным образом.

“Я думаю, что нынешнее правительство не только примет это к сведению, но и воспримет как руководство при подготовке бюджета на следующий год”, – сказала Третьякова.

Справка Finance.ua:

  • Выйти на уровень минимальной зарплаты в 5-6 тысяч гривен – задача не только для правительства, но и для экономики в целом. Малые предприниматели тоже должны стремиться к этой цифре. Об этом в интервью Finance.ua сказала Галина Третьякова.
  • Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что средний уровень пенсии в Украине увеличится. Для реализации этих планов приняты эффективные решения. До конца 2020 года средний показатель выплат составит, по прогнозам, 3500 гривен.

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По материалам УКРИНФОРМ
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