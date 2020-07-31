Законопроект о прожиточном минимуме: как он повлияет на размер социальных выплат

В Верховной Раде Украины готовится “большой законопроект”, который будет непосредственно касаться размера прожиточного минимума.

Об этом сообщила председатель профильного комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

В ходе пресс-конференции “Итоги работы за год: направления деятельности в 2020-2021 годах” Третьякова рассказала, что сейчас парламентарии подали к рассмотрению законопроект № 3302. При этом депутаты уже активно работают над разработкой и представлением так называемого “большого законопроекта”, который будет непосредственно касаться прожиточного минимума.

По словам чиновницы, в ходе парламентских слушаний комитет пришел к выводу, что в нашей стране размер прожиточного минимума занижен как минимум вдвое. При этом следует учитывать, что именно на его основе производится начисление пенсий и ряда других социальных выплат.

По словам Третьяковой, исследование ситуации показало, что такая тенденция началась с 2014 года и продолжалась до 2016. То есть, его искусственно занижали, а соответственно, занижались и размеры “привязанных” к нему социальных выплат.