Будут ли в красной зоне останавливаться поезда - объяснение Мининфраструктуры

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что поезда, которые направляются в красную зону карантина, будут останавливаться только для высадки пассажиров.
Об этом Владислав Криклий заявил в эфире Общественного радио.
Если высадки-посадки вообще не будет, то нужно предупреждать людей заранее.
“Вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, разумеется, что высадку сделать – это не проблема. Человек может выйти из поезда, но обратно уже не зайдет, и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра такие изменения к постановлениям сделают”, – сказал Криклий.
В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет “Укрзализныци”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех авто5 ч. назад - 3157 17
Украинцы смогут попасть в ЕС не ранее конца сентябряВчера, 08:11 - 6457 8
Система электронных платежей НБУ переходит на режим 23/7Вчера, 12:57 - 3769 5
Стартовал ремонт дороги Днепр - Николаев (фото)4 ч. назад - 732 3
За подделку паспортов хотят усилить ответственность и увеличить штрафы2 ч. назад - 275 2
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех авто5 ч. назад - 3157 17
Межбанк: спекулянты загнали курс доллара максимально вверхВчера, 18:35 - 2160
Что ждать от курса в августе?Вчера, 18:53 - 1405
Сколько зарабатывают HR-специалисты в Украине6 ч. назад - 1234
Курс наличного доллара6 ч. назад - 1171
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)6 ч. назад - 220
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюВчера, 10:15 - 404
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 585
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 537
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 779