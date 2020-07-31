Будут ли в красной зоне останавливаться поезда - объяснение Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что поезда, которые направляются в красную зону карантина, будут останавливаться только для высадки пассажиров.

Об этом Владислав Криклий заявил в эфире Общественного радио.

Если высадки-посадки вообще не будет, то нужно предупреждать людей заранее.

“Вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, разумеется, что высадку сделать – это не проблема. Человек может выйти из поезда, но обратно уже не зайдет, и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра такие изменения к постановлениям сделают”, – сказал Криклий.

В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет “Укрзализныци”.

Справка Finance.ua: