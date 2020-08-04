Резкое повышение минимальной зарплаты будет иметь краткосрочный эффект - экономист

Резкие повышения минимальной заработной платы в Украине возымеют только краткосрочные эффекты. В дальнейшем они будут нивелироваться ростом инфляции и снижением эффективности бизнеса.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

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Как отметил экономист, в ближайшие месяцы рост реальных заработных плат получит положительный импульс от возобновления деятельности в гостинично-ресторанном бизнесе и транспорте, а также, вероятно, и от отмены ограничений в государственном секторе.

“Вместе с тем дальнейший рост реальных зарплат должен замедлиться по сравнению с темпами, которые были до пандемии, из-за относительной ограниченности трудовой миграции и ослабления потенциала роста производительности труда”, – добавил он.

Николайчук также отметил, что динамика зарплат демонстрирует относительно высокую гибкость: в период карантина бизнес довольно быстро адаптировал их к новым реалиям, используя такие варианты, как сокращение рабочей недели, неоплачиваемые отпуска, ограничение выплат премий и т.д.

“Поэтому негативные последствия для уровня безработицы, как и во время предыдущих кризисов, не должны быть настолько значительными, как в среднем в других странах”, – считает он.

Николайчук отметил, что заработные платы продолжают активно расти после проседания в марте-апреле, однако все еще ниже, чем в феврале. Согласно опубликованным данным Госстата рост номинальных и реальных заработных плат в июне ускорился до 7,4% г/г и 4,9% г/г соответственно.

“По нашим оценкам, с учетом сезонности средняя номинальная зарплата в июне была все еще на 1,4% ниже по сравнению с пиком в феврале, а реальная – на 3,6%”, – добавил он.

Больше всего по сравнению с февралем сезонно скорректированные номинальные зарплаты снизились в гостиничном и ресторанном бизнесе (на 34%), в сделках с недвижимым имуществом (на 10,7%), в финансовом секторе (на 9,1%) и транспорте (на 8, 6%). Зато за этот же период выросли зарплаты в медицине (на 6,6%), образовании (на 1,8%) и сельском хозяйстве (на 1,7%). По сравнению с локальным минимумом в апреле средние зарплаты выросли почти во всех секторах, кроме государственного управления, на динамике которого сказалось ограничение зарплат на период карантина до 47 230 грн, отметил руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU.

Справка Finance.ua:

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата будет увеличена до 5000 грн в месяц.

С 1 января следующего года – до 6000 грн.

С 1 июля 2021 года – до 6500 грн.

В 2022 году – до 6700 грн.

В 2023 году – до 7176 грн.

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