Ярославский стал конечным бенефициарным владельцем Банка Кредит Днепр

3 августа 2020 года между компанией «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», выступающей единым акционером Банка Кредит Днепр, и Александром Ярославским, владельцем и президентом группы DCH, заключено соглашение об отчуждении 100% акций в уставном капитале Банка Кредит Днепр.

30 июля 2020 года А.Ярославский получил от Национального банка Украины согласование прямого приобретения существенного участия в размере 100% акций в уставном капитале акционерного общества «Банк Кредит Днепр».

Вследствие заключения указанной сделки Александр Ярославский становится конечным бенефициарным владельцем финучреждения.

Наблюдательный совет Банка Кредит Днепр принял решение о прекращении полномочий и освобождении от должности председателя Правления банка Елены Малинской с даты заключения соглашения по отчуждению 100% акций в уставном капитале финучреждения.

Новый акционер назначил на должность председателя Правления Банка Кредит Днепр с 04 августа 2020 года Сергея Панова, кандидатура которого согласована Национальным банком Украины.

В связи со сменой собственника прекращаются полномочия действующего состава Наблюдательного совета финучреждения. Новые члены Наблюдательного совета вступят в свои полномочия сразу после согласования их кандидатур Национальным банком Украины.

Справка Finance.ua:

Банк Кредит Днепр основан в 1993 году, в настоящее время входит в группу банков с частным капиталом согласно классификации НБУ .

Единым акционером Банка Кредит Днепр является Александр Ярославский, собственник и президент группы DCH .

Надежность и стабильность банка подтверждены авторитетными рейтинговыми агентствами.