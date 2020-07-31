0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 197 0

Ярославский стал конечным бенефициарным владельцем Банка Кредит Днепр

Ярославский стал конечным бенефициарным владельцем Банка Кредит Днепр

3 августа 2020 года между компанией «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», выступающей единым акционером Банка Кредит Днепр, и Александром Ярославским, владельцем и президентом группы DCH, заключено соглашение об отчуждении 100% акций в уставном капитале Банка Кредит Днепр.

30 июля 2020 года А.Ярославский получил от Национального банка Украины согласование прямого приобретения существенного участия в размере 100% акций в уставном капитале акционерного общества «Банк Кредит Днепр».

Вследствие заключения указанной сделки Александр Ярославский становится конечным бенефициарным владельцем финучреждения.

Наблюдательный совет Банка Кредит Днепр принял решение о прекращении полномочий и освобождении от должности председателя Правления банка Елены Малинской с даты заключения соглашения по отчуждению 100% акций в уставном капитале финучреждения.

Новый акционер назначил на должность председателя Правления Банка Кредит Днепр с 04 августа 2020 года Сергея Панова, кандидатура которого согласована Национальным банком Украины.

В связи со сменой собственника прекращаются полномочия действующего состава Наблюдательного совета финучреждения. Новые члены Наблюдательного совета вступят в свои полномочия сразу после согласования их кандидатур Национальным банком Украины.

Справка Finance.ua:

  • Банк Кредит Днепр основан в 1993 году, в настоящее время входит в группу банков с частным капиталом согласно классификации НБУ.
  • Единым акционером Банка Кредит Днепр является Александр Ярославский, собственник и президент группы DCH.
  • Надежность и стабильность банка подтверждены авторитетными рейтинговыми агентствами.
  • В частности, рейтинговое агентство IBI-Rating повысило рейтинг банка по национальной шкале до уровня «uaA+» с прогнозом «в развитии» и подтвердило рейтинг надежности депозитов на уровне «4+» (высокая надежность).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.