Ярославский стал конечным бенефициарным владельцем Банка Кредит Днепр

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3 августа 2020 года между компанией «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», выступающей единым акционером Банка Кредит Днепр, и Александром Ярославским, владельцем и президентом группы DCH, заключено соглашение об отчуждении 100% акций в уставном капитале Банка Кредит Днепр.
30 июля 2020 года А.Ярославский получил от Национального банка Украины согласование прямого приобретения существенного участия в размере 100% акций в уставном капитале акционерного общества «Банк Кредит Днепр».
Вследствие заключения указанной сделки Александр Ярославский становится конечным бенефициарным владельцем финучреждения.
Наблюдательный совет Банка Кредит Днепр принял решение о прекращении полномочий и освобождении от должности председателя Правления банка Елены Малинской с даты заключения соглашения по отчуждению 100% акций в уставном капитале финучреждения.
Новый акционер назначил на должность председателя Правления Банка Кредит Днепр с 04 августа 2020 года Сергея Панова, кандидатура которого согласована Национальным банком Украины.
В связи со сменой собственника прекращаются полномочия действующего состава Наблюдательного совета финучреждения. Новые члены Наблюдательного совета вступят в свои полномочия сразу после согласования их кандидатур Национальным банком Украины.
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