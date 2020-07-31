По информации на 12:40, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,869 млн и 41,067 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (59 и 29), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,77-27,78 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 88 активных заявок по доллару на сумму 63,936 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8000 – 2 222

27,8000 – 10 000

27,7800 – 10 000

27,7700 – 50 000

27,7500 – 33 333

27,7500 – 888

27,7500 – 10 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,7600 – 5 000

27,7600 – 9 000

27,7600 – 15 000

27,7600 – 25 000

27,7600 – 6 000

27,7600 – 50 000

27,7700 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,7826 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7351 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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