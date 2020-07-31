PayPal получила рекордную прибыль благодаря карантину

Американская платежная система PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. отчиталась о лучших квартальных результатах за свою историю за счет ускорения перехода на онлайн и бесконтактные платежи во время пандемии коронавируса. Все ключевые финансовые показатели компании превзошли прогнозы экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе PayPal, чистая прибыль во втором квартале составила $1,53 млрд, или $1,29 в расчете на акцию, по сравнению с $823 млн, или $0,69 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,07 на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,87 на акцию, пишет издание Barron’s.

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Выручка компании в апреле-июне увеличилась на 25% и составила $5,26 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал выручку на уровне $4,99 млрд. Общий объем платежей составил $221,73 млрд по сравнению со $172,36 млрд за аналогичный период годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $210 млрд. В годовом выражении объем платежей увеличился на 29%, или на 30% без учета колебания валютных курсов.

В третьем квартале PayPal ожидает выручку на уровне $5,48 млрд и скорректированную прибыль в размере $0,95 на акцию по сравнению с прогнозами экспертов Уолл-стрит на уровне $5,06 млрд и $0,86 на акцию соответственно.

За весь 2020 год PayPal ожидает получить выручку на уровне $21,7 млрд и увеличить скорректированную прибыль на 25%, до около $3,70 на акцию.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатели на уровне $20,4 млрд и $3,38 на акцию соответственно. Акции PayPal в ходе дополнительных торгов в среду подорожали на 3,5%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 70,7%, до $206,97 млрд.