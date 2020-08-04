В Украине заработали новые правила поставки газа: что это значит

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине начали действовать новые правила поставки газа. Теперь люди могут самостоятельно выбрать компанию, у которой и будут покупать голубое топливо. Подобная схема уже давно работает в Европе, но приживется ли она в Украине – эксперты прогнозировать не берутся.
С первого августа в Украине полноценно заработал закон о рынке природного газа. Депутаты приняли его еще пять лет назад, но только сейчас у людей появилась возможность самостоятельно выбирать поставщика голубого топлива.
“Эти снабжающие компании будут пытаться клиента к себе перетянуть и предоставлять лучшие условия для снабжения. Например, если вы днем на работе, то вам смогут предложить пакет, по которому днем газ не предоставляют”, – говорит директор аналитико-исследовательского центра “Институт города” Александр Сергиенко. Он уверяет, ныне найти поставщика газа несложно. Всего их в Украине около 500. Правда, реально предоставляют услуги полсотни компаний. Если вы определились и выбрали одну из них, то необходимо подписать заявление-присоединение.
Кроме этого, потенциальный поставщик в течение трех дней должен сообщить, что хочет продавать газ. Если все сложилось, то следует готовить документы. “Это право собственности на квартиру или на завод, или на фирму. Второе – это технический паспорт помещения. Третье, если речь идет о физическом лице, то нужен паспорт и идентификационный код”, – пояснил Александр Сергиенко.
Если поставщика газа украинцы не изменили сейчас, то в дальнейшем это все равно придется сделать.
“Если вы ни с кем не заключили договор поставки газа, то вы обращаетесь к НАК” Нафтогаз”, который правительством определен как поставщик последней надежды. Он обязан предоставить газ в течение двух-трех месяцев, в течение которых нужно найти поставщика”, – рассказал Сергиенко.
Эксперты успокаивают, что из-за теплой зимы и остатки топлива в хранилищах, цены на газ, вероятно, будут снижаться. Способствовать этому будет и конкуренция на рынке газоснабжения. Дело в том, чтобы получить как можно больше потребителей, компании будут предлагать более комфортные условия.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина потеряет еще одного производителя: производство Sherp перенесут - СМИ12 ч. назад - 1370 8
В Украине увеличат минимальную зарплату: появился текст законаВчера, 17:00 - 1155 5
Предпочтения украинцев в хранении денег (инфографика)7 ч. назад - 1131 2
В Украине 3000 недостроев: Шмыгаль рассказал о процессе реформирования ГАСИВчера, 20:01 - 460 2
Украинцам хотят повысить зарплаты: в "Слуге народа" оценили идею ЗеленскогоВчера, 21:00 - 853 2
Население продолжает активно сдавать валютуВчера, 14:49 - 6194 2
Самый дешевый за 40 лет: Morgan Stanley дал прогноз относительно доллара к основным валютамВчера, 19:00 - 1816 2
Турецкая лира демонстрирует рекордное падениеВчера, 15:29 - 1674 1
Печатать чеки можно будет на любом принтере9 ч. назад - 1546
Украина потеряет еще одного производителя: производство Sherp перенесут - СМИ12 ч. назад - 1370 8
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)Вчера, 10:08 - 357 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1011
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 711
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 871
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 720 1