В Украине заработали новые правила поставки газа: что это значит

В Украине начали действовать новые правила поставки газа. Теперь люди могут самостоятельно выбрать компанию, у которой и будут покупать голубое топливо. Подобная схема уже давно работает в Европе, но приживется ли она в Украине – эксперты прогнозировать не берутся.

С первого августа в Украине полноценно заработал закон о рынке природного газа. Депутаты приняли его еще пять лет назад, но только сейчас у людей появилась возможность самостоятельно выбирать поставщика голубого топлива.

“Эти снабжающие компании будут пытаться клиента к себе перетянуть и предоставлять лучшие условия для снабжения. Например, если вы днем на работе, то вам смогут предложить пакет, по которому днем газ не предоставляют”, – говорит директор аналитико-исследовательского центра “Институт города” Александр Сергиенко. Он уверяет, ныне найти поставщика газа несложно. Всего их в Украине около 500. Правда, реально предоставляют услуги полсотни компаний. Если вы определились и выбрали одну из них, то необходимо подписать заявление-присоединение.

Кроме этого, потенциальный поставщик в течение трех дней должен сообщить, что хочет продавать газ. Если все сложилось, то следует готовить документы. “Это право собственности на квартиру или на завод, или на фирму. Второе – это технический паспорт помещения. Третье, если речь идет о физическом лице, то нужен паспорт и идентификационный код”, – пояснил Александр Сергиенко.

Если поставщика газа украинцы не изменили сейчас, то в дальнейшем это все равно придется сделать.

“Если вы ни с кем не заключили договор поставки газа, то вы обращаетесь к НАК” Нафтогаз”, который правительством определен как поставщик последней надежды. Он обязан предоставить газ в течение двух-трех месяцев, в течение которых нужно найти поставщика”, – рассказал Сергиенко.

Эксперты успокаивают, что из-за теплой зимы и остатки топлива в хранилищах, цены на газ, вероятно, будут снижаться. Способствовать этому будет и конкуренция на рынке газоснабжения. Дело в том, чтобы получить как можно больше потребителей, компании будут предлагать более комфортные условия.

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