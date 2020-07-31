Стартовал ремонт дороги Днепр - Николаев (фото)

Благодаря программе “Большая стройка” новое покрытие получит автомобильная дорога национального значения Н-11 от г. Кривой Рог до границы с Николаевской областью.

Всего будет отремонтировано 14,502 км дорожного покрытия автодороги Днепр – Николаев, говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

“Именно сейчас дорожники ведут обустройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, регенерацию основы, удаление кустарника на обочине. Работы производятся в Криворожском районе км 116+100”, – говорится в сообщении.



Фото: Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области

Уточняется, что движение в местах проведения работ идет в реверсном режиме.

Технический надзор за проведением работ осуществляют специалисты из отдела технического контроля Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Подрядчик: ООО «Автомагистраль – Юг».



Фото: Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области рекомендует воспользоваться интерактивной картой, чтобы посмотреть, где именно производится ремонт дорог.