Стартовал ремонт дороги Днепр - Николаев (фото)

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Благодаря программе “Большая стройка” новое покрытие получит автомобильная дорога национального значения Н-11 от г. Кривой Рог до границы с Николаевской областью.
Всего будет отремонтировано 14,502 км дорожного покрытия автодороги Днепр – Николаев, говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.
“Именно сейчас дорожники ведут обустройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, регенерацию основы, удаление кустарника на обочине. Работы производятся в Криворожском районе км 116+100”, – говорится в сообщении.
Фото: Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области
Уточняется, что движение в местах проведения работ идет в реверсном режиме.
Технический надзор за проведением работ осуществляют специалисты из отдела технического контроля Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.
Подрядчик: ООО «Автомагистраль – Юг».
Фото: Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области
Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области рекомендует воспользоваться интерактивной картой, чтобы посмотреть, где именно производится ремонт дорог.
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