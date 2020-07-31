В Украине благодаря программе по частичной безработице сохранены 357 тыс. рабочих мест

В Украине через центры занятости государству удалось произвести выплаты и сохранить рабочие места для более 357 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“По программе по частичной безработице по состоянию на 3 августа в центры занятости работодателями подано более 215,7 тыс. пакетов документов, из которых более 188 тыс. – от ФЛП, которые являются застрахованными лицами. Через центры занятости государству удалось произвести выплаты и сохранить рабочие места для более 357 тысяч человек, из них 174,5 тысячи – ФЛП”, – говорится в сообщении.

Программой уже профинансировано 1 829,9 млн грн.

Регионы – лидеры по количеству поданных заявок:

Харьковская, Львовская, Донецкая, Сумская и Черновицкая области.

В апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч, в июне – 75 тысяч, в июле – 68 тысяч.