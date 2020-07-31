Сколько зарабатывают HR-специалисты в Украине

Самая высокая средняя зарплата у HR-директоров – 55 800 грн в месяц. Самая низкая – у HR-менеджеров – 19 600 грн в месяц.

Об этом говорится в исследовании Happy Monday

Что влияет на зарплату. Начинающий специалист на старте карьеры может рассчитывать на зарплату от 15 000 грн, но за 10 лет опыта эта сумма возрастет почти в три раза. На существенное повышение зарплаты можно рассчитывать после 5 лет опыта и на 9-й год работы.

HR со знанием английского языка зарабатывают на 14 000 гривен больше.

Больше всего в Украине зарабатывают эйчары в Киеве и Одессе, а меньше всего – во Львове.

Большинство специалистов HR-сферы не имеют профильного высшего образования, но получают необходимые знания на краткосрочных курсах, проходят HR-сертификации и т.д.

Большинство HR трудоустроены официально, еще примерно треть оформлены как ФЛП. Более половины получают зарплату в гривне.

Более 60% респондентов работают в IT-сфере, где средняя зарплата HR-специалиста составляет 30 000 грн.

В других сферах зарплата ниже – около 20-25 тысяч грн.

Справка Finance.ua:

Минимальная заработная плата составляет 4723 грн. За период карантина были трудоустроены 222 тыс. граждан, 46% от всех трудоустроенных – в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщили в Государственном центре занятости.

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