Сколько зарабатывают HR-специалисты в Украине

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Самая высокая средняя зарплата у HR-директоров – 55 800 грн в месяц. Самая низкая – у HR-менеджеров – 19 600 грн в месяц.
Об этом говорится в исследовании Happy Monday
Что влияет на зарплату. Начинающий специалист на старте карьеры может рассчитывать на зарплату от 15 000 грн, но за 10 лет опыта эта сумма возрастет почти в три раза. На существенное повышение зарплаты можно рассчитывать после 5 лет опыта и на 9-й год работы.
HR со знанием английского языка зарабатывают на 14 000 гривен больше.
Больше всего в Украине зарабатывают эйчары в Киеве и Одессе, а меньше всего – во Львове.
Большинство специалистов HR-сферы не имеют профильного высшего образования, но получают необходимые знания на краткосрочных курсах, проходят HR-сертификации и т.д.
Большинство HR трудоустроены официально, еще примерно треть оформлены как ФЛП. Более половины получают зарплату в гривне.
Более 60% респондентов работают в IT-сфере, где средняя зарплата HR-специалиста составляет 30 000 грн.
В других сферах зарплата ниже – около 20-25 тысяч грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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