0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 118 0

СЭП в новом режиме работы за сутки обработала 1,6 млн платежей на 119 млрд гривен

СЭП в новом режиме работы за сутки обработала 1,6 млн платежей на 119 млрд гривен

Система электронных платежей Национального банка заработала в режиме 23/7 с 3 августа 2020 года. В целом в течение банковского дня 3 августа 2020 года в системе было обработано 1,6 млн платежей на общую сумму более 119 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Теперь у клиентов банков будет почти круглосуточный доступ к финансовым услугам и они смогут проводить чувствительные ко времени платежи в удобном для них режиме. Это будет положительно способствовать расширению финансовой инклюзии, внедрению новых инновационных инструментов безналичного перевода средств и росту доли безналичных расчетов”, – отметил директор Департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

Какие платежи были обработаны:

  • в период с 01:00 до 8:30 – 286 040 платежей на сумму 6,8 млрд грн;
  • в период с 08:30 до 19:00 (рабочее время, определенное предыдущим регламентом СЭП) – более 1,303 млн платежей на сумму 112 млрд грн;
  • в период с 19:00 до 00:00 – 13 870 платежей на сумму 69 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода системы на круглосуточный режим работы.
  • Теперь Национальный банк будет работать, чтобы реализовать в СЭП “бесшовный” режим работы 24/7.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.