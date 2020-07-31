СЭП в новом режиме работы за сутки обработала 1,6 млн платежей на 119 млрд гривен

Система электронных платежей Национального банка заработала в режиме 23/7 с 3 августа 2020 года. В целом в течение банковского дня 3 августа 2020 года в системе было обработано 1,6 млн платежей на общую сумму более 119 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Теперь у клиентов банков будет почти круглосуточный доступ к финансовым услугам и они смогут проводить чувствительные ко времени платежи в удобном для них режиме. Это будет положительно способствовать расширению финансовой инклюзии, внедрению новых инновационных инструментов безналичного перевода средств и росту доли безналичных расчетов”, – отметил директор Департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

Какие платежи были обработаны:

в период с 01:00 до 8:30 – 286 040 платежей на сумму 6,8 млрд грн;

в период с 08:30 до 19:00 (рабочее время, определенное предыдущим регламентом СЭП ) – более 1,303 млн платежей на сумму 112 млрд грн;

) – более 1,303 млн платежей на сумму 112 млрд грн; в период с 19:00 до 00:00 – 13 870 платежей на сумму 69 млн грн.

Справка Finance.ua:

Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода системы на круглосуточный режим работы.

Теперь Национальный банк будет работать, чтобы реализовать в СЭП “бесшовный” режим работы 24/7.

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