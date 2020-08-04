В Гоструда объяснили, сгорают ли неиспользованные ежегодные отпуска

В Гоструда дали разъяснения по максимальной продолжительности отпуска и перенесении неиспользованного ежегодного отпуска.

Об этом сообщили в Главном управлении Гоструда в Днепропетровской области.

Запрещается непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение двух лет подряд (об этом сказано в части 5 статьи 11 Закона Украины “Об отпусках”).

Неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск.

Ограничение по общей продолжительности ежегодных основного и дополнительных отпусков (не может превышать 59 календарных дней, а для работников, занятых на подземных горных работах – 69 календарных дней), на которые имеет право работник в соответствующий рабочий год, то есть за один рабочий год.

На случай, когда работнику после использования в соответствующем рабочем году ежегодного отпуска за этот год предоставляется неиспользованный ежегодный отпуск за прошлый период, указанное ограничение не распространяется.

Если работник по каким-либо причинам не воспользовался своим правом на ежегодный отпуск за несколько предыдущих лет, то он имеет право использовать их.

Компенсация. При увольнении, независимо от оснований, работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные дни ежегодных отпусков. Законодательством не предусмотрен срок давности, после которого работник теряет право на ежегодные отпуска, оно не содержит запрета предоставлять ежегодные отпуска в случае их неиспользования.

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