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Борьба с отмыванием доходов: НБУ оштрафовал пять банков и одно небанковское финучреждение

Борьба с отмыванием доходов: НБУ оштрафовал пять банков и одно небанковское финучреждение

Нацбанк применил меры воздействия к шести банкам и одному небанковскому финучреждению.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Это стало результатом проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Национальный банк применил следующие меры воздействия:

  • Скай Банк оштрафован на 300 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности тщательного изучения клиентов;
  • Банк инвестиций и сбережений оштрафован на 5 млн грн за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов и непроведение на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов банка в течение августа 2017 – августа 2018 годов (характер или последствия таких финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, уклонением от налогообложения и т.п., отметили в НБУ);

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  • Укрстройинвестбанк оштрафован на 200 тыс. грн за непроведение должного анализа финансовых операций своих клиентов;
  • Банк Глобус оштрафован на 200 тыс. грн за непроведение должного анализа финансовых операций своих клиентов;
  • Аккордбанк оштрафован на 300 тыс. грн за непроведение должного анализа финансовых операций своих клиентов, также банку направлено письменное предостережение за нарушение требований санкционного законодательства;
  • финансовая компания “Вэй фор пей” оштрафована на 51 тыс. грн за неподачу информации/документов на запрос НБУ.

Кроме того, банку Аркада направлено письменное предостережение за необеспечение в своей деятельности надлежащего управления рисками.

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По материалам Finance.UA
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