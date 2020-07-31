Борьба с отмыванием доходов: НБУ оштрафовал пять банков и одно небанковское финучреждение

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Нацбанк применил меры воздействия к шести банкам и одному небанковскому финучреждению.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Это стало результатом проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Национальный банк применил следующие меры воздействия:
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Кроме того, банку Аркада направлено письменное предостережение за необеспечение в своей деятельности надлежащего управления рисками.
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