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Бизнес адаптируется к карантину и планирует сокращение персонала

Бизнес адаптируется к карантину и планирует сокращение персонала

В июле 2020 года предприятия продолжали адаптироваться к деятельности в условиях карантина. Четвертый месяц подряд украинский бизнес настроен на сокращение общей численности работников.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий, который проводит Национальный банк Украины.

Смягчение карантина и постепенное возобновление спроса способствовали оживлению экономики. В июле индекс ожиданий деловой активности вырос на 1,4 пункта до 46,9 пунктов.

Настроения бизнеса улучшаются медленно. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует, что пессимистические оценки все еще преобладают”, – говорится в обзоре.

Бизнес во время карантина. Как тратить меньше

По данным НБУ, о возобновлении работы бизнеса свидетельствует дальнейшее улучшение настроений по объемам новых заказов, товаров для продажи и услуг. По итогам июля существенно улучшили свои ожидания предприятия сферы услуг и строительства. Предприятия промышленности и торговли сдержанно оценили свои результаты и ожидают сокращения объемов новых экспортных заказов и уменьшения товарооборота. Респонденты всех секторов экономики усилили свои оценки по росту закупочных цен/цен поставщиков, а также на продукцию собственного производства.

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По материалам Finance.UA
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