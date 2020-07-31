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Инженеры разработали новый метод 3D-печати, который значительно увеличит прочность деталей

Инженеры разработали новый метод 3D-печати, который значительно увеличит прочность деталей

Исследователям американского университета UMass Lowell удалось справиться с недостатком ломких изделий от 3D-принтеров, благодаря изобретению нового метода литой печати.

Об этом сообщает Phys.org.

Оригинальная технология объединяет элементы классической 3D-печати и литья под давлением – детали создаются путем заполнения полостей форм расплавленными материалами.

Согласно результатам первых испытаний, объединение этих двух процессов увеличило скорость производства и прочность получаемой продукции. По словам создателя методики Дэвида Казмера, удалось не только ускорить процесс изготовления в три раза, но и существенно повысить “живучесть” напечатанных изделий.

“Изобретение значительно улучшает качество изготовленных деталей, делая их более плотными с минимальным количеством трещин или полостей, благодаря чему они становятся намного крепче. Новый процесс также эффективен экономически, поскольку его можно использовать в уже существующих 3D-принтерах, только с новым программным обеспечением”, – утверждает Казмер.

Оригинальная методика, разработка которой заняла 18 месяцев, позволит создавать прочные детали для самолетов и автомобилей, а также более долговечные медицинские устройства и протезы. Исследователь уже подал заявку на патент для своей технологии, но дата ее массового внедрения пока неизвестна.

По материалам УКРИНФОРМ
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