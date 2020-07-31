НСЗУ выплатила медучреждениям по программе медицинских гарантий более 20 миллиардов

Медучреждения, заключившие соглашения с Национальной службой здоровья на предоставление медицинских услуг по программе медицинских гарантий (ПМГ), получили за апрель-июнь более 20 миллиардов гривен.

Об этом в FACEBOOK сообщила пресс-служба НСЗУ.

“НСЗУ законтрактовала 3029 поставщиков медицинской помощи на оказание услуг населению по ПМГ. Из них 2485 – коммунальные учреждения, 211 – частные, 333 – ФЛП. Наибольшее количество поставщиков законтрактовано на: оказание первичной медицинской помощи – 1610; оказание амбулаторных услуг – 1429; оказание стационарных услуг общего профиля – 1084. Всего за апрель-июнь НСЗУ выплатила медучреждениям за предоставление медицинских услуг населению за ПМГ более 20 миллиардов гривен”, – говорится в сообщении.

Дополнительно, в связи с эпидемией COVID-19, в мае НСЗУ заключила договоры с медучреждениями на оказание помощи пациентам с коронавирусной болезнью или с подозрением на нее. В частности, НСЗУ законтрактовала: 25 центров экстренной помощи; 240 медучреждений для оказания помощи пациентам в условиях стационара; 917 медучреждений, в которых работают мобильные бригады, выезжающие к пациентам с подозрением на COVID-19; 136 заведений, которые оказывали стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации.

За оказание медицинской помощи пациентам этими заведениями в апреле-июне НСЗУ выплатила им 2,5 миллиарда гривен.

В НСЗУ добавили, что в течение трех месяцев работы Программы медицинских гарантий в полном объеме пациенты получили более 158 тысяч приоритетных услуг.

В частности: 16 377 пациентов получили помощь при инсульте; 4 943 пациента — при инфаркте; 60 859 пациенток — при родах; была оказана медицинская помощь 8 790 младенцам; 67 330 обследований для раннего выявления онкологических заболеваний сделано пациентам.

За предоставление пациентам приоритетных медицинских услуг НСЗУ выплатила заведениям 1,2 миллиарда гривен.

За период с апреля по июнь врачи создали в электронной системе здравоохранения почти 22 млн электронных медицинских записей для более чем 5 миллионов пациентов.

В частности, электронные направления от своих врачей на консультации или проведение лабораторных и инструментальных исследований получили более 1 миллиона пациентов.

Также врачи выписали более 3 млн электронных рецептов для пациентов, которые получают лекарства по программе реимбурсации «Доступные лекарства» в аптеке бесплатно или со незначительной доплатой. 85% из этих рецептов уже погашено, то есть пациенты получили необходимые им лекарства. 944 тысячи пациентов воспользовались программой «Доступные лекарства» в апреле-июне.

НСЗУ выплатила аптечным учреждениям за предоставление лекарств пациентам по программе свыше 216 млн грн.