В июне заробитчане сократили переводы в Украину на 8,5% - НБУ

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Заробитчане в июне перевели в Украину $856 млн, за полгода – $5,6 млрд.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По информации регулятора, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июне этого года составил $856 млн, что на 8,5% меньше, чем в июне 2019 года.
Кроме того, по итогам первого полугодия 2020 года объем частных денежных переводов в Украину сократился на 3,8% – $5,6 млрд.
За полгода через корреспондентские счета в Украину перевели $2,16 млрд, или 40,2% от общего количества переводов, через неформальные каналы – $2,02 млрд (37,6%), через международные платежные системы – $1,19 млрд (22,1%).
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