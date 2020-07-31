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В июне заробитчане сократили переводы в Украину на 8,5% - НБУ

В июне заробитчане сократили переводы в Украину на 8,5% - НБУ

Заробитчане в июне перевели в Украину $856 млн, за полгода – $5,6 млрд.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По информации регулятора, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июне этого года составил $856 млн, что на 8,5% меньше, чем в июне 2019 года.

Кроме того, по итогам первого полугодия 2020 года объем частных денежных переводов в Украину сократился на 3,8% – $5,6 млрд.

За полгода через корреспондентские счета в Украину перевели $2,16 млрд, или 40,2% от общего количества переводов, через неформальные каналы – $2,02 млрд (37,6%), через международные платежные системы – $1,19 млрд (22,1%).

Справка Finance.ua:

  • Заробитчане из Украины в течение 2013-2018 годов обеспечили средний ежегодный рост экономики Польши на 0,5% – это одна седьмая (13%) от общей динамики ВВП страны за этот период.
  • По мнению президента Зеленского, остановить выезд кадров из Украины за границу можно достойными условиями труда, ипотекой и доступными кредитами.
  • Восстановление польской экономики возродило спрос на работников из Украины, количество которых увеличилось в три раза всего за месяц.

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По материалам Finance.UA
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