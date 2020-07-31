Укрзализныця закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь

Укрзализныця приостановила продажу билетов до Луцка и Тернополя и в обратном направлении в соответствии с решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сказано на сайте УЗ.

По состоянию на 1 августа билеты уже не продавались до станций Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением. Ограничение действует для поездов: №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и в обратном направлении, предложили компенсацию полной стоимости билетов.

Справка Finance.ua: