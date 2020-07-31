Укрзализныця закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрзализныця приостановила продажу билетов до Луцка и Тернополя и в обратном направлении в соответствии с решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сказано на сайте УЗ.
По состоянию на 1 августа билеты уже не продавались до станций Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением. Ограничение действует для поездов: №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.
Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и в обратном направлении, предложили компенсацию полной стоимости билетов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 18420 10
Украинцы задолжали за коммуналку рекордные суммы7 ч. назад - 889 5
Украина перешла на рыночные цены на газ для населения (инфографика)10 ч. назад - 2560 5
"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощиВчера, 17:20 - 17259 5
В мире до рекордного минимума упал спрос на ювелирные изделияВчера, 13:08 - 3142 4
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 18420 10
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в магазинах ввели новшества9 ч. назад - 9114
Система электронных платежей НБУ переходит на режим 23/78 ч. назад - 2661 1
Украина перешла на рыночные цены на газ для населения (инфографика)10 ч. назад - 2560 5
В IKEA рассказали, каким будет их магазин в Украине6 ч. назад - 1581
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю11 ч. назад - 226
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 470
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 478
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 701
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2375