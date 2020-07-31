Представлен многофункциональный электрокар-трансформер (фото, видео)

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Вслед за классическими электрокарами в кузове седан и кроссовер на рынок рвутся микроавтобусы на электрической тяге. Уже в следующем году на дорогах Европы появится Volkswagen ID Buzz. Не отстаёт и немецкая компания Electric Brands, представившая модульный электромобиль eBussy. Он сможет трансформироваться в десять различных кузовов в зависимости от потребностей владельца.
eBussy представляет собой электрическую модульную платформу, которая может быть настроена в соответствии с требованиями владельца. Сообщается о доступности десяти вариантов кузовов: внедорожник, минивэн, пикап, фургон и другие. Любопытной особенностью станет возможность сдвинуть рулевое колесо влево, вправо и даже установить его по центру. Такая гибкость обусловлена конструкцией педалей, использующих электрический привод вместо обычной механики.
Стандартная комплектация eBussy оснащена батареей на 10 кВт и способна обеспечить пробег до 200 километров. Покупателям будет доступна опция со встроенными солнечными батареями на крыше и системой рекуперативного торможения, расширяющей автономность автомобиля. Кроме того, есть модель с аккумулятором на 30 кВт, благодаря чему дальность пробега будет достигать 600 километров. Мощность электродвигателя составляет всего 20 лошадиных сил, что компенсируется впечатляющими 1000 Нм крутящего момента. В зависимости от версии вес электрокара составляет от 450 до 600 кг.
Фото: engadget.com
Базовая модель будет стоить 15 800 евро, а самая дорогая — заряженный внедорожник — оценена в 28 800 евро. Electric Brands планирует построить сеть зарядных станций с услугой быстрой замены аккумулятора, что позволит значительно сократить время, которое обычно тратится на зарядку электрокаров. Первые eBussy появятся на европейских дорогах уже в 2021 году.
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