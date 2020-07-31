0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Представлен многофункциональный электрокар-трансформер (фото, видео)

Представлен многофункциональный электрокар-трансформер (фото, видео)

Вслед за классическими электрокарами в кузове седан и кроссовер на рынок рвутся микроавтобусы на электрической тяге. Уже в следующем году на дорогах Европы появится Volkswagen ID Buzz. Не отстаёт и немецкая компания Electric Brands, представившая модульный электромобиль eBussy. Он сможет трансформироваться в десять различных кузовов в зависимости от потребностей владельца.

eBussy представляет собой электрическую модульную платформу, которая может быть настроена в соответствии с требованиями владельца. Сообщается о доступности десяти вариантов кузовов: внедорожник, минивэн, пикап, фургон и другие. Любопытной особенностью станет возможность сдвинуть рулевое колесо влево, вправо и даже установить его по центру. Такая гибкость обусловлена конструкцией педалей, использующих электрический привод вместо обычной механики.

Стандартная комплектация eBussy оснащена батареей на 10 кВт и способна обеспечить пробег до 200 километров. Покупателям будет доступна опция со встроенными солнечными батареями на крыше и системой рекуперативного торможения, расширяющей автономность автомобиля. Кроме того, есть модель с аккумулятором на 30 кВт, благодаря чему дальность пробега будет достигать 600 километров. Мощность электродвигателя составляет всего 20 лошадиных сил, что компенсируется впечатляющими 1000 Нм крутящего момента. В зависимости от версии вес электрокара составляет от 450 до 600 кг.


Фото: engadget.com

Базовая модель будет стоить 15 800 евро, а самая дорогая — заряженный внедорожник — оценена в 28 800 евро. Electric Brands планирует построить сеть зарядных станций с услугой быстрой замены аккумулятора, что позволит значительно сократить время, которое обычно тратится на зарядку электрокаров. Первые eBussy появятся на европейских дорогах уже в 2021 году.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.