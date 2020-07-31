Зарплаты нетехнических IT-специалистов (без разработки и QA) летом 2020

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Средняя зарплата IТ-специалистов составляет $1400. Если сравнивать с зарплатами разработчиков, то другие IT-специалисты получают в среднем на $900 меньше.
Об этом пишет в опросе Портал DOU.
В опросе приняли участие 12 419 респондентов. Речь идет о сотрудниках, не задействованных в разработке и тестировании ПО напрямую — это менеджеры, директора, дизайнеры, специалист по маркетингу, аналитики, девопс, сисадмины и другие.
Города. Топ-3 города, в которых проживают участники опроса: Киев (49%), Харьков (15%) и Львов (12%).
Три крупнейшие группы — HR (18%), PM (13%) и Designer (11%).
Стаж. За последний год заметно снизилась доля специалистов со стажем работы до 2 лет — с 46% в июне 2019 до 32% в июне 2020 года.
Средняя зарплата других IТ-специалистов составляет $1400.
Если сравнивать с зарплатами разработчиков, то другие IT-специалисты получают в среднем на $900 меньше.
Самые большие зарплаты получают Director of Engineering/Program Director ($5500), Senior Project Manager/Program Manager ($4000) и Product Owner ($3150).
HTML Coder получают меньше всех — $650.
Оплата труда растет с увеличением рабочего стажа. Специалисты со стажем до года получают в среднем $540, 1-3 года — $ 1000, 4-6 лет — $1700 и более 7 лет — $2800.
Больше всего получают Director of Engineering/Program Director и Senior Project Manager/Program Manager со стажем 7+ лет — $5770 и $4000 соответственно.
Business Analyst в аутсорсинговой компании может получать зарплату $2460, что на $560 больше, чем в аутстафинговой. А вот HR получают больше в продуктовых компаниях и стартапах — $1100 в месяц.
Карантин повлиял на работу украинских IT-специалистов (результаты опроса ІТ-специалистов, которое провел портал DOU). Как работается дистанционно:
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