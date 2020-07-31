Зарплаты нетехнических IT-специалистов (без разработки и QA) летом 2020

Средняя зарплата IТ-специалистов составляет $1400. Если сравнивать с зарплатами разработчиков, то другие IT-специалисты получают в среднем на $900 меньше.

Об этом пишет в опросе Портал DOU.

В опросе приняли участие 12 419 респондентов. Речь идет о сотрудниках, не задействованных в разработке и тестировании ПО напрямую — это менеджеры, директора, дизайнеры, специалист по маркетингу, аналитики, девопс, сисадмины и другие.

Города. Топ-3 города, в которых проживают участники опроса: Киев (49%), Харьков (15%) и Львов (12%).

Три крупнейшие группы — HR (18%), PM (13%) и Designer (11%).

Стаж. За последний год заметно снизилась доля специалистов со стажем работы до 2 лет — с 46% в июне 2019 до 32% в июне 2020 года.

Средняя зарплата других IТ-специалистов составляет $1400.

Если сравнивать с зарплатами разработчиков, то другие IT-специалисты получают в среднем на $900 меньше.

Самые большие зарплаты получают Director of Engineering/Program Director ($5500), Senior Project Manager/Program Manager ($4000) и Product Owner ($3150).

HTML Coder получают меньше всех — $650.

Оплата труда растет с увеличением рабочего стажа. Специалисты со стажем до года получают в среднем $540, 1-3 года — $ 1000, 4-6 лет — $1700 и более 7 лет — $2800.

Больше всего получают Director of Engineering/Program Director и Senior Project Manager/Program Manager со стажем 7+ лет — $5770 и $4000 соответственно.

Business Analyst в аутсорсинговой компании может получать зарплату $2460, что на $560 больше, чем в аутстафинговой. А вот HR получают больше в продуктовых компаниях и стартапах — $1100 в месяц.

Справка Finance.ua:

Карантин повлиял на работу украинских IT-специалистов (результаты опроса ІТ-специалистов, которое провел портал DOU). Как работается дистанционно:

самые недовольные дистанционной работой HR-ы и рекрутеры — 20% мечтают вернуться в офис;

среди разработчиков таких только 9%;

менеджеры проектов и топ-менеджеры — 14-15% из них хотят обратно в офисы;

респонденты, проживающие только с детьми, значительно больше хотят вернуться в офис;

если есть дети, но специалист живет с родственниками/мужем/женой, то уровень неудовлетворенности почти не отличается от тех, кто живет без детей, самостоятельно или с друзьями;

почти 20% респондентов дома работают менее продуктивно, чем в офисе. А 24% – наоборот, именно дома более продуктивны.

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