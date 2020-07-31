Mercedes-Benz внедрит в свои автомобили передовую технологию безопасности (фото, видео)

В современных автомобилях существуют как пассивные, так и активные системы защиты пассажиров во время аварии. Автомобили Mercedes-Benz всегда славились высоким уровнем безопасности и надёжности.

Как сообщает пресс-центр немецкой компании, новые модели S-класса предложат небывалый уровень защиты — первые на рынке фронтальные подушки безопасности для пассажиров задних сидений.

Точных данных о принципе работы технологии немецкий концерн не раскрывает. Известно, что для реализации фронтальных подушек безопасности для пассажиров задних сидений пришлось полностью пересмотреть все существующие концепции. Всё дело в том, что при развёртывании подушек нужно учитывать наличие детского кресла либо его отсутствие. По словам представителей Mercedes-Benz, система позволит установить новый стандарт безопасности для пассажиров задних сидений.



_Фото: media.daimler.com)

Судя по всему, подушки будут встроены в передние сиденья. Mercedes-Benz подчёркивает, что новая система предназначена для защиты от лобового столкновения и считается пионером в индустрии. Дополнительно указывается, что технология сможет эффективно работать в тандеме со всем содержимым автомобиля, в том числе с контролем положения, позволяя корректировать жёсткость каждого колеса по отдельности.