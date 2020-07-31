Минфин сократил количество банков для выплат бюджетникам

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Министерство финансов сократило на 1 до 44 количество банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, а также заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Согласно требованиям пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 26 сентября 2001 года № 1231, Минфин публикует перечень уполномоченных банков.
На сегодня уполномочены осуществлять эти выплаты 44 банка: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Агропросперис Банк, Аккордбанк, Акцент-Банк, Альфа-Банк, банки “Альянс”, “Восток”, “Глобус”, “Конкорд”, “Кредит Днепр”, “Пивденный”, “Восточно-украинский банк “Грант”, Идея банк, Индустриалбанк, банк “Клиринговый дом”, Коммерческий индустриальный банк, Креди Агриколь банк, Кредитвест банк, Кредобанк, Кристалбанк, банк “Львов”, Мегабанк, МетаБанк, Международный инвестиционный банк, Мотор-банк, МТБ банк, ОТП банк, Пиреус банк МКБ, Поликомбанк, Полтава-банк, Правэкс-банк, ПроКредит банк, ПУМБ, Радабанк, Райффайзен банк Аваль, Таскомбанк, Укрстройинвестбанк, УкрСиббанк, Универсал Банк, банк “Борвард”, а также Юнекс Банк.
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Напомним, 22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.
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