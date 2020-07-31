Отелю "Днепр" нужно было шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажи

Киевскому отелю “Днепр”, который ушел с молотка на торгах большой приватизации за 1,1 млрд гривен, понадобилось бы шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажи.

Об этом сообщил замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко, передает телеграм-канал PavlovskyNEWS.

По его словам, доход отеля под управлением государства был небольшим: номера старомодные, а об обновлениях даже не шла речь. А его продажа стала одной из самых знаковых приватизаций после “Криворожстали” в 2004 году. Тогда металлургический комбинат был продан за 804 млн долларов.

Замглавы ФГИУ сообщил, что в аукционе за “Днепр” приняли участие 29 инвесторов. Продажа отеля прошла согласно лучших мировых стандартов: с равными правами и предоставлением всех необходимых схем, черчений и т.д.

Елейко утверждает, что покупателя уже проверили согласно всех требований и ждут подписания контракта в течение 14 дней. Также подтвердил информацию, что новый владелец планирует делать реконструкцию отеля, тем самым увеличить его прибыльность.