0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 517 0

Отелю "Днепр" нужно было шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажи

Отелю "Днепр" нужно было шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажи

Киевскому отелю “Днепр”, который ушел с молотка на торгах большой приватизации за 1,1 млрд гривен, понадобилось бы шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажи.

Об этом сообщил замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко, передает телеграм-канал PavlovskyNEWS.

По его словам, доход отеля под управлением государства был небольшим: номера старомодные, а об обновлениях даже не шла речь. А его продажа стала одной из самых знаковых приватизаций после “Криворожстали” в 2004 году. Тогда металлургический комбинат был продан за 804 млн долларов.

Замглавы ФГИУ сообщил, что в аукционе за “Днепр” приняли участие 29 инвесторов. Продажа отеля прошла согласно лучших мировых стандартов: с равными правами и предоставлением всех необходимых схем, черчений и т.д.

Елейко утверждает, что покупателя уже проверили согласно всех требований и ждут подписания контракта в течение 14 дней. Также подтвердил информацию, что новый владелец планирует делать реконструкцию отеля, тем самым увеличить его прибыльность.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.